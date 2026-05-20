Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredekilerin yüreklerini ağza getirdi. Cuma Mahallesi'nde yer alan Hacı Sadullah Sokak ile Hastane Meydanı Sokağı'nın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Çiğdem Ü. (43) idaresindeki otomobil ile Mesut A. (57) yönetimindeki cip şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan cip, yol kenarında bulunan bir eve girerek ancak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada; hem çarpışan araçlarda hem de cipin çarptığı evde ciddi oranda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

