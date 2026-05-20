Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko, "son şampiyon" ünvanını korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Litvanyalı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde başantrenör olarak 7'nci Dörtlü Final'ine çıkacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de Dörtlü Final, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahç Beko'nun yanı sıra İspanyol ekipleri Real Madrid ve Valencia Basket ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos yer alacak.

Dört defa final oynadığı EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de, ikincisini 2025'te kazanan sarı-lacivertli takım, Atina'da 3'üncü defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını defa kez müzesine götürdü.

SON 11 SEZONDA 8'İNCİ DÖRTLÜ FİNAL

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in müdavimi oldu. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de son 11 sezonda üst üste 3, toplamda 8 defa son 4 takım arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final'e yükseldi.

NORMAL SEZONU 4'ÜNCÜ TAMAMLADI

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4'üncü sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 38 maçta 24 galibiyet ve 14 yenilgi yaşadı. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk 8 müsabakada sadece 3 galibiyet alabildi. Bu süreçten sonra büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 21 müsabakada sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, kötü bir grafik çizdiği son 9 karşılaşmada ise sahadan 7 defa yenilgiyle ayrıldı.

PLAY-OFF'TA ZALGRIS'İ ELEDİ

Sarı-lacivertli takım, play-off'ta Zalgiris'e üstünlük kurarak Dörtlü Final'e yükseldi. Fenerbahçe Beko, normal sezonu 5'inci sırada bitiren Litvanya temsilcisine karşı İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti. Litvanya ekibi, Kaunas'ta oynanan 3'üncü müsabakadan galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giderek büyük bir heyecana sahne olan serinin 4'üncü maçında Zalgiris'i mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

ÖNEMLİ OYUNCULAR TUCKER İLE BALDWIN

EuroLeague'de ilk sezonu olmasına karşın uyum sürecini çabuk atlatan Horton Tucker, fiziksel avantajı, potaya hızlı gidebilmesi ve bire birdeki gücüyle sarı-lacivertlilere hücumda önemli katkı sağladı. ABD'li oyuncu, forma giydiği 41 maçta 15,7 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Wade Baldwin ise Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda birçok maçta liderlik rolü üstlenmesiyle dikkati çekti. Çıktığı 41 müsabakada 14,1 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li basketbolcu, savunmada sergilediği performansla da öne çıktı.

Sarı-lacivertlilerde milli oyuncu Tarık Biberovic 3 sayı çizgisinin gerisinden, Nicolo Melli ise pota altı ile savunma ribauntlarında kritik rol üstlenecek.

JASIKEVICIUS, 7'NCI DEFA DÖRTLÜ FİNAL'DE

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı. 2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Litvanyalı çalıştırıcı, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı. Bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde eden Jasikevicus, oyunculuk kariyerinde Avrupa Ligi'nde 4 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

RAKİP OLYMPIAKOS

Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibine karşı final bileti alabilmek için mücadele edecek. İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü defa rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etmişti.

