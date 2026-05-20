Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel yaralandı.

Aksaray - Nevşehir kara yolunun 12. kilometresinde, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden askeri kamyon, 12. kilometreye geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

2 ASKERİ PERSONEL YARALANDI

Kazada askeri personel olan sürücü ile yanındaki askeri personel olmak üzere 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Burada tedavi altına alınan askeri personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

