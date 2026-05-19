Huawei ve JAC ortaklığıyla geliştirilen ultra lüks elektrikli sedan Maextro S800 Grand Design, otomotiv dünyasında dengeleri değiştiriyor. Yaklaşık 300 bin dolarlık fiyatıyla Maybach ve Porsche gibi devleri geride bırakan model, Çin pazarında 100 bin dolar üstü segmentin yeni lideri oldu. Qiankun ADS 5.0 otonom sürüş sistemi ve gelişmiş LiDAR teknolojisiyle donatılan S800, hem tam elektrikli hem de menzil artırıcılı seçenekleriyle lüksü teknolojiyle birleştiriyor.

Ultra lüks elektrikli sedanın giriş versiyonu, Çin'de Maybach S-Class, Porsche Panamera ve BMW 7 Serisi'ni giderek artan bir farkla geride bırakıyor. Çin, yalnızca küçük ve ucuz otomobil pazarında değil lüks ve ultra lüks segmentte de iddiasını artıyor.

Maextro S800

Huawei destekli HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) çatısı altında geliştirilen yeni Maextro S800 modelinin özel bir versiyonu olan Grand Design'ın resmi görselleri paylaşıldı. Çinli üretici JAC ile birlikte geliştirilen ultra lüks sedan, markanın şimdiye kadar ürettiği en iddialı otomobil olarak gösteriliyor.

Çin’in en lüks otomobili! Huawei Maextro S800 Avrupalı devleri ezdi geçti

GÖRKEMLİ BOYUTLAR VE FİYAT BEKLENTİSİ

Modelin yaklaşık 2 milyon yuan yani yaklaşık 300 bin dolar seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor. Boyutlar açısından Maextro S800 Grand Design, 5480 mm uzunluğa, 2000 mm genişliğe ve 1536 mm yüksekliğe sahip olup, dingil mesafesi 3370 mm.

Huawei Maextro S800: Lüks Sedan Segmentinde Yeni Dönem

YAPAY ZEKA VE OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ

Teknoloji tarafında ise, araç tavanına monte edilmiş bir LiDAR sistemiyle donatılmış. B sütunlarına entegre edilmiş ek kameralar, S800'ün Huawei'nin en yeni Qiankun ADS 5.0 sürüş destek sistemine sahip olacağını gösteriyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI GÜÇ AKTARMA SEÇENEKLERİ

Maextro S800 Grand Design, hem Uzun Menzilli Elektrikli Araç (EREV) hem de Tam Elektrikli Araç (BEV) güç aktarma sistemleriyle sunulacak. EREV versiyonu, maksimum 127 kW güce sahip bir menzil genişletici kullanıyor. Sırasıyla 160 kW (215 hp), 237,5 kW (318 hp) ve 237,5 kW (318 hp) güç sağlayan üç motorlu bir sistemle eşleştirilmiş.

Model 276 km'lik tamamen elektrikli bir menzil sunuyor. Tamamen elektrikli versiyon ise, 160 kW (215 hp) ve 230 kW (308 hp) olmak üzere çift motorlu bir sistemle çalışıyor. S800’ün özel versiyonunun 300.000 dolarlık (13,6 milyon TL) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

PAZAR HAKİMİYETİ: DEV RAKİPLERİN ÖNÜNDE

S800, Mercedes, BMW ve Porsche'yi geride bırkatı. S800’ün Çin pazarında hakimiyeti giderek artıyor. Model Çin'de Maybach S-Class, Porsche Panamera ve BMW 7 Serisi gibi modelleri giderek artan bir farkla geride bırakıyor.

Geçen ay Çin'de 1.142 adet S800 teslim edildi ve bu onu 100.000 dolarlık fiyat etiketi üzerindeki modeller arasında zirveye yerleştirdi. Ocak-Nisan döneminde de 5.465 adet S800 satıldı.

