İsrail, yanına Rum-Atina yönetimi ile birlikte AB’yi de alarak Kıbrıs’a âdeta yerleşti. Rum kesiminde devasa topraklar satın alarak buraları “kurtarılmış bölge” ilan etti ve askerî varlığını artırmaya başladı.

YILMAZ BİLGEN- Terör devleti İsrail, Türkiye’ye yönelik tehditlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Son olarak Rum kesimi aracılığıyla Kıbrıs’a yerleşmeye başlayan İsrail’in tırmandırdığı gerilimi Türkiye gazetesine değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Hasgüler “Batılı egemenler Rumları AB üyesi yaparak sorunu önce Avrupalılaştırdı. Türkiye aleyhtarı bu denkleme son olarak İsrail de dâhil edildi. Bir anlamda Avrupalılaşan Kıbrıs şimdilerde İsraillileşmeye başladı” dedi.

“Siyonist işgal rejimi Ada’ya Acil Müdahale gücü adı altında 2.500 asker konuşlandırdı” diyen Hasgüler, şöyle devam etti:

Bu durum bile tek başına Kıbrıs’taki statünün aşınmasına yeterli. Netanyahu ve Hristodoludis 3 yıldır istihbarattan savunmaya kadar her alanda tek millet iki devlet gibi hareket ediyor. Elbette bu resme Yunanistan’ı da eklemek durumundayız. Bu üçlüyü bir araya getiren yegâne gerekçe ise Türkiye endişesi.

Terörist İsrail, Türkiye'yi kuşatmaya devam ediyor: Kıbrıs'a müdahale meşru hakkımızdır

D. AKDENİZ TEHDİT ALTINDA

Kıbrıs, sırtında İsrail gibi bir yükle 1960 statüsünden bile daha geriye gider. Daha açık ifadeyle İsrail’in sömürgesi olur. Şunu hatırlatmak lazım, Türkiye, mevcut antlaşmalar çerçevesinde yalnızca Kıbrıs Türklerinin (veya Rumların) değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tamamından mesuldür.

TOPRAK SATIN ALIYORLAR

İsrail vatandaşlarının Ada’dan arazi satın alması öyle bir noktaya ulaştı ki, yalnızca onların yaşadığı, Kıbrıslıların giremediği mahalleler ve köyler ortaya çıktı. Siyonistlerin ‘Büyük İsrail’ haritasında çok önemli bir yeri olan Kıbrıs’taki bu gidişatın ileride devasa sorunlara yol açacağını görmemek için kör olmak lazım.

TÜRKİYE KARŞITI KARAKOL

Mavi Vatan Doktrini hatırlatması yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı da büyüyen tehdide dikkat çekti ve şu önemli bilgileri paylaştı:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde İsrail’e yönelik attığı adımlar doğrudan Türkiye’nin millî güvenliğini hedef alan stratejik bir yöneliştir. Bugün GKRY’nin attığı adımlar incelendiğinde, Kıbrıs fiilen Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı askerî bir ileri karakola dönüştürülüyor.

KUZEY KIBRIS’IN HAMİSİYİZ

Unutulmamalıdır ki KKTC de edilgen bir yapı değildir. KKTC’nin güvenliği doğrudan Türkiye’nin güvenliğidir. Türkiye, garantör devlet olmasının yanında aynı zamanda KKTC’nin hamisi konumundadır. İsrail ve GKRY’nin attığı her tek taraflı askeri adım, Ada’daki gerilimi daha da tırmandırıyor.

Türkiye, bugüne kadar sürdürdüğü sabır, hukuka bağlılık ve diplomatik iradesini defalarca gösterdi. Ancak hiç kimse bu sağ duyuyu zaaf olarak okumamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü’nü sahipsiz bırakmaz. Bununla birlikte Doğu Akdeniz’de kendisine yönelen hiçbir kuşatma girişimine boyun eğmez.

