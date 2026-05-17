Hiçbir masrafı yok, günde 60 bin liralık topluyor! Kazandığı parayla ev, araba, arsa sahibi oldu
Konya’nın Karapınar ilçesinde “Domalan kurdu” lakabıyla tanınan Sait Alkış, kilosu 1500–1700 TL arasında değişen domalan mantarından dört arkadaşıyla bir günde 150 kiloya kadar ürün topladıklarını söyledi. Yıllardır sürdürdüğü mantar toplama işiyle gelir elde eden Alkış, bu kazançla araç ve arsa aldığını belirterek bölgedeki bereketli sezonun dikkat çektiğini ifade etti.
Konya Karapınar’da yaşayan ve "Domalan kurdu" lakabıyla tanınan 43 yaşındaki Sait Alkış, 25 yıldır trüf mantarı türü olan dolaman (kuzugöbeği, domalan, keme) topluyor.
TEK BAŞINA 40 KİLOGRAMA ULAŞIYOR
Tecrübesi sayesinde toprağın altındaki domalanları kolayca tespit edebilen Alkış, diğer toplayıcılar günde en fazla 10 kilogram bulabilirken, el değmemiş arazileri gezerek günlük ortalama 40 kilograma ulaşabiliyor.
KİLOSU 1500-1700 TL CİVARINDA
Domalan mantarını 25 yıldır topladığını söyleyen Sait Alkış, "Yağışların yağmasıyla domalan mantarını topluyoruz. 2007'de topladım. Araba, ev aldım. 2024'de topladım, arsa aldım. Bu yıl havaların yağışlı olmasından dolayı güzel oldu. Ankara, Polatlı, Yunak, Kırşehir, Eskişehir'de geziyoruz, kamp kuruyoruz, 3-4 gün kalıyoruz. 4 arkadaş 150-200 kilo domalan topluyoruz. Günlük ise 35-40 kilogram domalan topluyorum. Fiyatı da bin 500 – bin 700 lira değişiyor" dedi.
TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDAN SİPARİŞ GELİYOR
Elindeki demirle domalanın olduğu yeri tespit ettiğini belirten Alkış, "Toprağından ve arazinden anlıyorum. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Vatandaşlara kargoluyoruz, gönderiyoruz. Bunun çok güzel böreği, közde kebabı, tavada kavurması, her çeşit güzel yemeği olur. Proteinli, çok yararlı bir mantar. Vatandaşların olmadığı yerde 1.5 kilogram civarında büyüklüğü olur. Bu sene de 25 Mart gibi başladık, bugüne kadar 2.5 ton civarında topladık" diye konuştu.
TOPRAĞIN ALTINDA YETİŞEN NADİR VE DEĞERLİ LEZZET
- Domalan mantarı, halk arasında “keme”, “domalan” ya da bazı bölgelerde “trüf mantarı” olarak da bilinen, toprak altında gelişen ve oldukça değerli kabul edilen bir mantar türüdür. Genellikle ilkbahar yağmurlarından sonra, özellikle kireçli ve yarı kurak bölgelerde kendiliğinden yetişir.
- Bu mantar türü yüzeyde görünmez; tamamen toprağın birkaç santimetre altında gelişir. Bu yüzden bulunması oldukça zordur ve genellikle deneyimli toplayıcılar ya da eğitimli hayvanlar (özellikle köpekler) tarafından tespit edilir.
- Domalan mantarı, kendine özgü aroması ve yoğun tadıyla mutfakta özel bir yere sahiptir. Börek, kavurma, yumurta ve et yemeklerinde sıkça kullanılır. Protein açısından zengin olduğu ve besleyici özellikler taşıdığı için de değerli bir besin olarak görülür.
- Ekonomik açıdan da oldukça kıymetlidir. Bulunduğu bölgeye ve kalitesine göre yüksek fiyatlardan alıcı bulabilir. Bu nedenle özellikle Konya, Karaman, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önemli bir gelir kaynağıdır. Doğal olarak yetiştiği için üretimi yapılamaz; bu da onu daha nadir ve değerli kılar.