Konya’nın Karapınar ilçesinde “Domalan kurdu” lakabıyla tanınan Sait Alkış, kilosu 1500–1700 TL arasında değişen domalan mantarından dört arkadaşıyla bir günde 150 kiloya kadar ürün topladıklarını söyledi. Yıllardır sürdürdüğü mantar toplama işiyle gelir elde eden Alkış, bu kazançla araç ve arsa aldığını belirterek bölgedeki bereketli sezonun dikkat çektiğini ifade etti.

Domalan mantarını 25 yıldır topladığını söyleyen Sait Alkış, "Yağışların yağmasıyla domalan mantarını topluyoruz. 2007'de topladım. Araba, ev aldım. 2024'de topladım, arsa aldım. Bu yıl havaların yağışlı olmasından dolayı güzel oldu. Ankara, Polatlı, Yunak, Kırşehir, Eskişehir'de geziyoruz, kamp kuruyoruz, 3-4 gün kalıyoruz. 4 arkadaş 150-200 kilo domalan topluyoruz. Günlük ise 35-40 kilogram domalan topluyorum. Fiyatı da bin 500 – bin 700 lira değişiyor" dedi.

TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDAN SİPARİŞ GELİYOR

Elindeki demirle domalanın olduğu yeri tespit ettiğini belirten Alkış, "Toprağından ve arazinden anlıyorum. Türkiye'nin her tarafından sipariş geliyor. Vatandaşlara kargoluyoruz, gönderiyoruz. Bunun çok güzel böreği, közde kebabı, tavada kavurması, her çeşit güzel yemeği olur. Proteinli, çok yararlı bir mantar. Vatandaşların olmadığı yerde 1.5 kilogram civarında büyüklüğü olur. Bu sene de 25 Mart gibi başladık, bugüne kadar 2.5 ton civarında topladık" diye konuştu.