Ankara, mutlak butlana kilitlendi. Siyasi kulislerde mahkeme heyetinin ‘Mutlak butlan’ kararı aldığı iddia edilse de CHP bunun gerçek olmadığı görüşünde. Her ihtimali dikkate alan CHP yönetimi butlan kararı çıkması durumunda nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin planlama yapıyor.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayının iptali için açılan davanın istinaf sürecinin tamamlandığı ve kararın 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesinden sonra açıklanacağı belirtiliyor.

Yargı çevrelerinde ve siyasi kulislerde dosyanın bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesinin ‘Mutlak butlan’ kararı aldığı iddia edilse de CHP bu iddiaların gerçek olmadığı görüşünde.

Buna rağmen her ihtimali dikkate alan CHP yönetimi butlan kararı çıkması durumunda nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin planlama yapıyor. Yedek parti formülü dâhil olmak üzere her türlü seçeneğin değerlendirildiği CHP’de istinafın kararının yeterli olmayacağı, kararın kesinleşmesi için Yargıtay sürecinin tamamlanması gerektiği görüşü dile getiriliyor.

NATO zirvesinden sonra kararın açıklanması bekleniyor: CHP 'butlan'a hazırlık yapıyor

Ancak hukukçular, butlan kararının ‘Tedbirli’ olarak verilmesi hâlinde, kararın Yargıtay süreci beklenmeden yürürlüğe gireceğini ifade ediliyor. Bu durumda, karar mevcut yönetimine tebliğ edilecek veya eski yönetim iş başına getirilecek, ya da CHP’ye mahkemenin belirlediği geçici bir yönetim atanacak.

CHP içinde mutlak butlan kararı çıkması durumunda genel merkez binasının terk edilmemesi ve mahkeme tarafından atanacak yönetimin binaya girişine izin verilmemesini savunanlar bulunuyor.

AK PARTİ’DEN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

AK Parti içinde de CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin dava sürecine yönelik değerlendirme yapılıyor. AK Parti’de bu konuda iki farklı görüş var. Ağırlıklı görüş, kurultayla ilgili seçim hâkimlerinin aldığı kararların mahkemenin bozamayacağı, ancak kurultayda bir şaibe yapılmışsa, konunun ceza hukuku açısından değerlendirileceği yönünde.

NATO zirvesinden sonra kararın açıklanması bekleniyor: CHP 'butlan'a hazırlık yapıyor

Siyasi partilerin kongre süreçlerinin başından sonuna kadar YSK denetiminde olduğunu belirten AK Parti’nin bazı hukukçu kurmayları, mahkemelerin YSK’nın kararı tanımayarak mutlak butlan kararı almasının diğer siyasi partilerin bundan sonraki kongre süreçlerine ilişkin sıkıntılara neden olabileceğini savunuyor.

NATO zirvesinden sonra kararın açıklanması bekleniyor: CHP 'butlan'a hazırlık yapıyor

AK Parti’de, delegelerin iradesinin menfaat yolu ile değiştirilmesinin mutlak butlan kararını gerektirdiğine yönelik görüşler de dile getiriliyor. Bu görüşte olanlar “Siyasi Partiler Kanunu’nda hüküm bulunmayan hâllerde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Kongre seçim sonuçlarının iptal edilmesinin en temel kriteri usulsüzlük ve kanuna aykırılık iddialarının seçim sonucuna etki edip etmediğidir. Eğer usulsüzlük, kanunsuzluk, yolsuzluk ile seçim sonuçları etkilenmişse kongrenin iptali gerekir. CHP’nin söz konusu kurultayı ile ilgili olarak delegelerin büyük kısmının iradesinin rüşvet ve menfaat ile sakatlandığı ve dolayısıyla iradelerinin fesada uğratıldığı ifade beyanlarıyla sabit hâle gelmiştir” değerlendirmesini yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası