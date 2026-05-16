CHP’nin Antalya ve Uşak’a ilişkin son anketleri kulisleri hareketlendirdi. Antalya’da oy oranının yüzde 40 bandına, Uşak’ta ise yüzde 33-35 seviyesine gerilediği belirtiliyor.

BERAT TEMİZ/ ANKARA- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki iddialar, CHP’nin bölgedeki oy oranlarına da yansıdı.

Parti içinde yaptırılan son anketlerde, CHP’nin hem Antalya hem de Uşak’ta büyük oranda oy kaybettiği görüldü.

Muhittin Böcek

Parti kurmayları, anket sonuçlarına göre 2024 yılındaki yerel seçimlerde Antalya’da yüzde 48 olan oy oranının yüzde 40 bandına gerilediğini ifade etti.

Benzer bir düşüşün Uşak’ta da yaşandığını söyleyen kurmaylar, CHP’ye desteğin yüzde 33-35 seviyesine indiğini belirtti.

Özkan Yalım

Yine belediye başkanlarının tutuklu olduğu Bolu ve Bursa gibi illerde oy oranlarında bir değişiklik olmadığı ancak düşüş yaşanma ihtimaline karşı çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Seçmen gerçeği gördü, desteğini çekti: Antalya ve Uşak’ta CHP’nin oyları 10 puan birden düştü

CHP kurmayları, yaşanan gerilemeye rağmen her iki kentte de hâlâ birinci parti konumunu koruduklarını savundu.

Öte yandan düşüşü durdurmak için Genel Merkez ve il teşkilatları da harekete geçti. Antalya ve Uşak’ta saha çalışmalarıyla, vatandaşların ikna edilerek eriyen oy oranının yeniden yükseltmesi hedefleniyor. Genel Merkezin de parti örgütlerine, üye sayısını artırmaya ve kararsız seçmeni yeniden kazanacak çalışmalara ağırlık verilmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi.

