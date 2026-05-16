TGRT Haber’e konuşan, Baykal döneminin kilit isimlerinden Mehmet Sevigen “CHP parayla, şaibeyle, kadınla anılmazdı. Partinin pavyonu var artık... Biz, partiyi çakallara bırakmışız” diyerek Özel ve yönetimini eleştirdi. İstanbul İl Başkanlığı görevi süren Gürsel Tekin de “Partide olanlar midemi bulandırıyor” dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile belediye başkanlarının istifalarıyla sarsılan CHP’de gelinen nokta partiye uzun yıllar emek veren Mehmet Sevigen’i küplere bindirdi.

TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le ilgili ortaya çıkan para iddialarına ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılma sürecinden bahsederek Kılıçdaroğlu da dâhil pek çok CHP’li isme harekete geçme çağrısı yaptı.

CHP'li Mehmet Sevigen: Özgür Özel ve yönetimi partiyi şaibeye boğdu

Sevigen, zaman zaman duygulandığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Birisi “Genel Başkan’a para verdim” diyor ve Genel Başkan bunu ben almadım demiyor. Çıkıyor başkalarını suçluyor. Üç-dört tanesi zengin olsun diye mi kurduk bu partiyi biz? İki tane belediye başkanı para pul bulsun diye mi?

CHP'li Mehmet Sevigen: Özgür Özel ve yönetimi partiyi şaibeye boğdu

Hovardalık yapsın diye mi? Şimdi bu Genel Başkan ve bu arkadaşlar partinin başında ve biz susuyoruz. Ne zaman ayağa kalkacaksınız? Ne zaman genel merkezi basacaksınız? Biz bu çakallara bıraktık bu partiyi. Hiçbir zaman CHP parayla şaibe ile kadınla anılmazdı. Partinin pavyonu var artık arkadaşlar. Güle güle kullanın” ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Sevigen: Özgür Özel ve yönetimi partiyi şaibeye boğdu

TEKİN: MİDEM BULANIYOR

Yaşananlara bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den geldi. “Partide olanları görünce midem bulanıyor” diyen Tekin “Sizin özel yaşamınıza kimse karışmaz. Ama bir görev yürütüyorsanız ve özellikle CHP gibi bir partinin yönetimindeyseniz oturduğunuz, kalktığınız, tüm hareketlere dikkat edeceksiniz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası