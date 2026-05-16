CHP’li belediyeler hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmaları kapsamında İBB, Üsküdar Belediyesi ve Denizli’nin Merkezefendi Belediyesine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 32 kişi gözaltına alındı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara yenileri eklenmeye devam ediyor. “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altı ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin üç ilde 12 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Öte yandan, gözaltına alınan isimlerin Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, Tekniker Erkan Kavlak, teknik şartnameyi hazırlayan Erkan Koç, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, teknik şartnameyi hazırlayan İbrahim Yaşaroğlu, mühendis Menderes Çakmak, Muhammet Sertaç Kazıcı, Niyazi Baştürk, İnform Firması ortağı Zeynep Düşmez, Koloni İnşaat firması yetkilileri İsmail Kurtuluş ve İhsan Sabri Kurtuluş gözaltına alındı. Şüphelilerden İnform firması yetkilisi Levent Ilgın’ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

ÜSKÜDAR’DA 7 GÖZALTI DAHA

Üsküdar Belediyesinde ise yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, Üsküdar Belediyesinin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri iddia edildi. Şahısların, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskân işlemlerini onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları ifade edildi.

TALİMAT BAŞKAN YARDIMCISINDAN

Soruşturma kapsamında, Kent Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin emir ve talimatları doğrultusunda, belediyede yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin “danışmanlık hizmeti” adı altında Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları aktarıldı.

MERKEZEFENDİ’YE OPERASYON

CHP’li belediyelerin yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi daha eklendi. Denizli’de CHP’li Merkezefendi Belediyesine yönelik “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

