TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefinde kritik aşamaya gelindiğini söyledi. Terörün Türkiye’ye yaklaşık 50 yıl kaybettirdiğini belirten Kurtulmuş, örgütün silah bırakmasının önemli bir eşik olduğunu vurgulayarak, “Bu işi hep beraber bitireceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ekonomik adaletsizliklere dikkat çekti.

Kurtulmuş, gelir dağılımındaki uçurumun giderek büyüdüğünü söyledi. Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin toplam servetin yüzde 50'sine sahip olduğunu ifade edip, "Firavunlar dönemlerinde bile böyle bir eşitsizlik olmadı. Dolayısıyla bu insanlığın kaldırabileceği bir mesele değildir" diye konuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında piyasalarda yaşanan dalgalanmalara değinen Kurtulmuş, savaş ekonomisinin küresel sistemde büyük bir araca dönüştüğünü belirtti.

"GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR"

Burada konuşan Kurtulmuş, dünyada güç dengelerinin hızla değiştiğini belirterek çok kutuplu yeni bir dünya düzenine doğru gidildiğini söyledi.

Avrupa ile Atlantik arasındaki gerilimlerin arttığını ifade eden Kurtulmuş, NATO ve Avrupa Birliği'nin yaşanan krizlerde etkisiz kaldığını savundu. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla çözüm üretme kabiliyetini kaybettiğini belirten Kurtulmuş, "Böyle bir dünya sistemi yürümez" dedi.

Türkiye'nin güvenilir bir ortak olarak öne çıktığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye gücüne itibar edilen ve bu güçten istifade edilmesi gereken önemli bir müttefik olarak görülmeye başlanmıştır" diye konuştu. Türkiye'nin yeni bölgesel ve küresel ittifaklar kurabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Kurtulmuş, siyasi istikrarın Türkiye'nin yükselişinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin yaklaşık 50 yılını kaybettiren terör sorununun ülkeye ağır ekonomik ve sosyal maliyetler yüklediğini ifade etti. "Büyük mesafe alınmıştır" diyen Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakmasının kritik eşik olduğunu söyledi.

Sürece toplumun geniş kesimlerinin destek verdiğini belirten Kurtulmuş, "Bu işi hep beraber bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

