Büyük rezaletlerin yaşandığı TikTok'ta paylaşılan saygısız video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dedesinin tabutu başında çektiği video ile tepki toplayan TikTok kullanıcısının, geçtiğimiz yıllarda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal olduğu ortaya çıktı. Genç kız tepkilere “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” cevabını verirken, ailesinin eski TikTok eleştirileri ise dikkat çekti.

HABER MERKEZİ/ Çok sayıda takipçisi olan bir genç kızın, her gün yeni bir skandalın patlak verdiği sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı videolara kısa sürede tepki yağdı. Dedesinin cenazesinde tabutunun başında Tiktok videosu çekerek bunu sosyal medya hesabından paylaşan genç kıza tepkiler çığ gibi büyürken, bir detay dikkat çekti.

SANATÇININ KIZI ÇIKTI

Tepki toplayan TikTok kullanıcısının, geçtiğimiz yıllarda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal olduğu ortaya çıktı. Bal'ın cenazeye giderken araba çektiği “Cenaze outfit” notuyla paylaştığı bir başka video da tepkilerin odağına yerleşti. Genç kız kendisine gelen “Tabutun yanında gerçekten TikTok mu çektin?” eleştirisine ise “Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim” cevabını verdi.

Kısa sürede gündem olan videonun altında “Sosyal çürümenin geldiğin nokta”, “Nasıl böyle videolar çekebiliyorsunuz?” yorumları yapıldı.

"YAPTIĞINIZ YORUMLAR İĞRENÇ"

Dedesi Osman Ertuğrul'un cenazesinde çektiği videolara gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı Instagram’dan cevap veren Melek Bal, şunları söyledi:

Ya siz nasıl insanlarsınız? Videoda zaten ne kadar üzgün olduğumu görüyorsunuz. Dedemle son bir videom olmasını istedim. Baş sağlığı dilemek yerine, videoyu geçmek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde hiçbir linci takmam biliyorsunuz ama bu hassas bir konu. madem en Müslüman, en ailevi değerleri olan sizlersiniz elinizi açın bir Fatiha okuyun.

Melek Bal'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım

"SOSYAL MEDYADAN ÖZENİYORDUM"

Sanatçı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızları olan Melek Bal, geçtiğimiz dönemlerde gördüğü ‘madde bağımlılığı’ tedavisi ile gündem olmuştu. Geçtiğimiz yıl uyuşturucu bağımlılığına karşı bir klinikte aylarca tedavi gören Melek Bal Ertuğrul, şu sözleri sarf etmişti:

En dibi gerçekten gördüm. Çok kötü şeyler yaşadım. Hem psikolojik olarak hem ruhsal olarak. Madde kullanmaya 13 yaşında başladım. İzlediğim filmler olsun, dinlediğim müzikler olsun çok etki sağladı bunda. Madde bağımlılığı bende şöyle başladı zaten; sosyal medyadan çok görüyordum, özeniyordum. Havalı buluyordum. Zaten Türkiye'de çok kolay ulaşımı olan bir şey. Ailemle tamamen bağlarım kopmuştu benim. Çünkü madde kullanan her gencin ailesiyle bağları kopuyor. Çünkü ona doğruyu söyleyen herkes, onun için bir düşman.

Melek Bal ve annesi Umut Akyürek

"KENDİMİ KANDIRIYORDUM"

Hayatında büyük değişimler olduğunu belirten Bal, sözlerine şöyle devam etmişti:

Mutlu değildim ve mutlu olduğumu sanarak kendimi kandırıyordum. 'O bana mutluluk veriyor' diye. Şimdi gerçekten ayık bir şekilde mutluyum. Gerçekten çok üzülüyorum, çok fazla, milyonlarca madde kullanan arkadaşlarımız var, kardeşimiz var. Ben bunların gerçekten bitmesini istiyorum. Bu bırakılabilen bir şey. Bunu ben yaptıysam herkes yapabilir. Çünkü ben gerçekten çok kötü bir durumdaydım ve bu hale geldim.

Melek Bal

BABASI: TİKTOK'TA HER PİSLİK VAR

Melek Bal’ın babası Oktay Ertuğrul ise kendilerini zorlayan tedavi sürecini şöyle anlatarak, sosyal medyanın gençler üzerindeki kötü etkisine şöyle dikkat çekmişti:

Kızım 90 gün boyunca tedavi görmüştü, temizlenmişti. Sonrasında tökezledi, yeniden başladı. Evi bile değiştirdik ama sosyal medya peşimizi bırakmadı. Uzak tutmak istediğimiz çevresi sosyal medya üzerinden iletişime geçti kızımla. Kızım da bu tuzağa düştü maalesef. Yasaklı madde bağımlıları için sosyal medya çok büyük tehlike. Çocuklarımızı uyuşturucu batağına düşürüyor. Toplumu her açıdan zehirliyor. Sosyal medya toplumu dejenere ediyor. TikTok özellikle kapatılmalı. Her türlü pislik bu platformda. Özellikle sosyal medya fenomenleri toplumsal erozyona neden oluyor.

Oktay Ertuğrul'un sosyal medya paylaşıım

"TÜM GENÇLER TEHLİKE ALTINDA"

Sanatçı Umut Akyürek, 7 Ocak’ta uzun süredir uyuşturucuyla mücadele eden kızı hakkında şunları söylemişti: Tedavi süreci tamamlandı, şükür her şey iyi gidiyor. Mesele sadece benim kızım değil, tüm gençler tehlike altında.

