Sarı-kırmızılıların bu akşam gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları öncesinde binlerce taraftar, Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Lisesi ve Seyrantepe'deki RAMS Park'a akın etti. Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü, taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte Beyoğlu'ndan hareket etti ve kutlamaların yapılacağı stada doğru gidiyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı defa şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta binlerce taraftarı önünde kupayı kaldıracak.

RAMS Park'ta kutlama için sahaya sahne kurudu.

ŞAMPİYONUN İSTANBUL TURU GÜZERGAHI

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Taraftarlar, oyuncuların bulunduğu üstü açık otobüsün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı futbol takımını taşıyan üstü açık otobüs, Galatasaray Lisesi önünden hareket etti.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

"SENEYE DE ICARDI İLE KUTLAYACAĞIZ"

Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Mauro Icardi, takım otobüsü üzerinde GS TV'ye duygularını paylaştı. Deneyimli oyuncu, "Harika bir gün. İstanbul, sarı ve kırmızı" dedi.

Takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı ise "Seneye de Mauro ile birlikte tekrar kutlayacağız" ifadeleriyle dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAMI

"Dört Dörlük Gece" adı verilen şampiyonluk kutlaması için stat kapıları saat 17.00'de açılacak. DJ performansları da aynı anda başlayacak. Drone şovları sonrası saat 20.45'te yönetim, teknik heyet ve futbolcular, sahneye gelecek. Kupa töreni ise saat 22.15'te olacak.

