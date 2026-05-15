Galatasaray'da yeni transfer planı: TFF kuralı değiştirdi, ilk yolcu belirlendi
Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından duyurulan "yabancı kontenjanı"na göre transfer planını güncelledi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 12+2 yerine 10+4 (01.01.2004 veya daha sonraki tarih doğumlu) kuralı uygulanacak. Galatasaray, "Icardi ile devam" derse, 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapmak zorunda.
- Sarı-kırmızılıların A Takım kadrosunda 2007 doğumlu Renato Nhaga dışında +4 kriterine uygun yabancı oyuncu bulunmuyor.
- Galatasaray'da yabancı kontenjanı, Mauro Icardi ile yeni sözleşme yapılması halinde dolacak.
- Galatasaray'ın, 23 yaş üstü yabancı transferi yapabilmesi için oyuncu satışı yapması gerekiyor.
- 35 milyon euro değer biçilen Gabriel Sara ile Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği belirtiliyor.
- Barış Alper Yılmaz'ın, astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda kalması planlanıyor.
TFF, yeni sezon için Süper Lig'de uygulanacak yabancı sınırını "10+4" olarak açıkladı. Galatasaray, transfer planlamasını bu karara göre yapmaya başladı.
YAŞ KRİTERİNE UYAN SADECE NHAGA VAR
Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor. Mauro Icardi ile yeni kontrat yapılması halinde, sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanı (10 futbolcu) dolacak. Mevcut kadroda +4 kriterine uygun 2007 doğumlu Renato Nhaga dışında oyuncu bulunmuyor.
SARA İÇİN 35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın, 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek.
Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara ile İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton ilgileniyor. Galatasaray'ın 35 milyon euro değer biçtiği Brezilyalı yıldızın transfer olması bekleniyor.
BARIŞ ALPER KALIYOR
Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor. Avrupa'dan talipleri olan milli futbolu, yeni yabancı kuralıyla birlikte kıymete bindi. 25 yaşındaki oyuncu, astronomik teklif gelmediği sürece satılmayacak.