Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından duyurulan "yabancı kontenjanı"na göre transfer planını güncelledi. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 12+2 yerine 10+4 (01.01.2004 veya daha sonraki tarih doğumlu) kuralı uygulanacak. Galatasaray, "Icardi ile devam" derse, 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapmak zorunda.

TFF, yeni sezon için Süper Lig'de uygulanacak yabancı sınırını "10+4" olarak açıkladı. Galatasaray, transfer planlamasını bu karara göre yapmaya başladı.

Galatasaray kaptanı Mauro İcardi'nin sözleşme si 30 Haziran'da sona eriyor.

YAŞ KRİTERİNE UYAN SADECE NHAGA VAR

Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor. Mauro Icardi ile yeni kontrat yapılması halinde, sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanı (10 futbolcu) dolacak. Mevcut kadroda +4 kriterine uygun 2007 doğumlu Renato Nhaga dışında oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon euroya renklerine bağlamıştı.

SARA İÇİN 35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın, 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek.

Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara ile İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton ilgileniyor. Galatasaray'ın 35 milyon euro değer biçtiği Brezilyalı yıldızın transfer olması bekleniyor.

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

BARIŞ ALPER KALIYOR

Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor. Avrupa'dan talipleri olan milli futbolu, yeni yabancı kuralıyla birlikte kıymete bindi. 25 yaşındaki oyuncu, astronomik teklif gelmediği sürece satılmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası