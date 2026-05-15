ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında aldığı yeni vize kararı büyük krizi beraberinde getirdi. Washington yönetimi, turist vizelerine öncelik verince J-1 değişim programı kapsamında ABD'ye gitmeye hazırlanan yaklaşık 25 bin üniversite öğrencisi sistem dışında kaldı. Özellikle Türkiye'deki binlerce öğrenci için süreç adeta çıkmaza dönüştü.

Türkiye Today'in haberine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri’nde vize politikalarında gidilen stratejik değişiklik, binlerce üniversite öğrencisi için hayal kırıklığına dönüştü.

Turist vizelerini hızlandırmak amacıyla J-1 kültürel değişim programı kontenjanlarında gidilen %90'lık kesinti, dünya genelinde 25 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 4 bin öğrenciyi mağdur etti.

Program ücretlerini ödeyen, iş yerlerini ayarlayan ve tüm hazırlıklarını tamamlayan Türk öğrenciler, yaz dönemi başlamasına rağmen vize randevusu bulamıyor.

Kayıt yaptıran, binlerce dolar program ücreti ödeyen ve Amerika'da iş bulan yaklaşık 4.000 Türk üniversite öğrencisi, yaz dönemi başlamadan önce vize randevusu alamıyor.

TURİST VİZESİNE ÖNCELİK J-1 KONTENJANLARINI ERİTTİ

Krizin merkezinde ise 2025 sonunda alınan politika değişikliği bulunuyor. Talimatta, Dünya Kupası taraftarlarının kullandığı B1/B2 turist vizelerine tam öncelik verilmesi istenirken, J-1 değişim programı vizeleri ikincil plana atıldı. ABD'den gelen karar sonucunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede randevu kapasiteleri dibe vurdu. Aynı dönemde yüzlerce ek konsolosluk görevlisinin turist başvuruları için görevlendirildiği ortaya çıktı.

DOMİNO ETKİSİ

Kararın ardından domino etkisi başladı. BridgeUSA programına en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında yer alan Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Tayland'daki ABD büyükelçilikleri, J-1 vize görüşme kapasitelerinde yüzde 50 ile yüzde 90 arasında kesintiye gidildiğini açıkladı.

Krizi büyüten ikinci gelişme ise ABD'nin yeni güvenlik uygulamaları oldu. Washington yönetimi, sosyal medya incelemesini neredeyse tüm göçmen olmayan vize kategorilerine yaydı. Böylece konsolosluk görevlileri, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarını ve çevrim içi geçmişlerini manuel olarak incelemeye başladı.

Yeni uygulama nedeniyle her görüşmenin işlem süresi ciddi şekilde uzadı. Zaten sınırlı olan randevu kapasitesi daha da daralırken, binlerce öğrenci için süreç kilitlenme noktasına geldi.

EKONOMİK KAYIP 46 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Tamamen özel bütçeyle finanse edilen ve Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir yükü olmayan J-1 programının sekteye uğraması, ABD ekonomisi için de risk teşkil etmekte. Uluslararası Değişim İttifakı verilerine göre, randevu eksikliği nedeniyle ABD yerel toplulukları yaklaşık 46 milyon dolarlık bir ekonomik katkıdan mahrum kalabilir. Tatil köyleri ve milli parklar gibi turistik bölgelerde çalışacak personel bulunamaması, tam da Dünya Kupası nedeniyle beklenen turist patlamasının ortasında işletmeleri zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

TÜRKİYE'DE DURUM PANDEMİ DÖNEMİNDEN DAHA AĞIR

Türkiye’de iş ve seyahat sektöründe 12 yıllık deneyimi olan danışman Emin İnançlı, mevcut durumun vahametini şöyle açıkladı:

"Durum, pandemi yılları da dahil olmak üzere yakın geçmişte görülen hiçbir şeye benzemiyor. Bu sezon açılan randevu sayısı, kayıtlı katılımcı sayısının neredeyse yarısı kadar kaldı."

Öğrencilere ve acentelere hiçbir ön uyarı yapılmadan kapasite kesintisine gidildiğine değinen İnançlı, “Katılımcıların planlarını ayarlayacak zamanları kalmadı" dedi.

ÖĞRENCİLER HEM MADDİ HEM MANEVİ OLARAK ZOR DURUMDA

Katılımcı başına ortalama 5 bin dolarlık bir yatırımın yapıldığı programda, randevu alamayan gençler büyük bir belirsizliğe sürükleniyor. Tıp fakültesi ikinci sınıfında okuyan bir öğrenci, söz konusu engelin mesleki deneyim kazanma hedefi olan bireyler için "zorlu bir bariyer" oluşturduğunu ifade etti.

İnançlı da değerlendirme süreçlerindeki çarpıklığa dair şunları ekledi:

"Başvuru sahipleri, vize ihlallerinin daha yaygın olduğu geçmiş dönemlere ait varsayımlarla değerlendirilmeye devam ediyor. Yaşanan süreç, tamamen yasal ve dürüst niyetlerle yola çıkan öğrenciler üzerinde haksız bir yük oluşturuyor."

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, turnuvaya katılımı engelleyebileceği düşünülen mali yük ortadan kalkmıştı.

Trump yönetimi, seyahat planlayan bazı taraftarlar için yaklaşık 798 bin TL kadar çıkan tartışmalı vize teminatı ödemelerini askıya aldığını doğruladı.

BEŞ ÜLKE İÇİN VİZE MUAFİYETİ VE FIFA PASS KOLAYLIĞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl vize sürelerini aşma oranlarının yüksek olduğu 50 ülkeden gelen ziyaretçiler için ağır bir teminat şartı getirmişti. Ancak bu listede yer alan Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Senegal ve Tunus’un turnuvaya katılma hakkı kazanmasıyla politika değişikliğine gidildi. Hükümet, bu beş ülkeden gelen ve geçerli FIFA biletine sahip olan vatandaşların artık teminattan muaf tutulacağını açıkladı.

