Singapur’da yapay zeka destekli deepfake yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıkta bir iş insanı yaklaşık 4,9 milyon Singapur doları (yaklaşık 178 milyon TL) kaybetti. Dolandırıcıların, Zoom toplantısında Başbakan Lawrence Wong’u taklit ettiği belirtildi.

Yerel haber kaynaklarının aktardığına göre, Singapur’da dolandırıcılar bu kez deepfake teknolojisini kullanarak üst düzey devlet yetkililerinin kimliğine büründü. Polis, özellikle iş insanlarını hedef alan yöntemde bir mağdurun milyonlarca dolarını kaptırdığını açıkladı.

BAŞBAKAN İLE TOPLANTIYA KATILMASI İSTENDİ

Olay, mağdurun kendisini Kabine Sekreteri Wong Hong Kuan olarak tanıtan bir kişiden WhatsApp mesajı almasıyla başladı. Mesajda, mağdur iş insanının Başbakan Lawrence Wong ile toplantıya katılması istendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN PARA İSTEDİLER

Daha sonra mağdura sahte bir e-posta adresinden resmi görünümlü bir garanti mektubu gönderildi. Başbakan Wong’un sahte imzasının bulunduğu mektupta, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle acil mali destek talep edildiği ve paranın 15 gün içinde geri ödeneceği ifade edildi.

BAŞBAKAN VE BAZI YETKİLİLERİN SAHTE GÖRÜNTÜLERİ KULLANILDI

Dolandırıcılar güven kazanmak için mağdurdan gizlilik sözleşmesi imzalamasını ve kimlik kartı kopyasını paylaşmasını istedi. Ardından mağdur, Zoom üzerinden yapılan görüntülü toplantıya katıldı. Görüşmede Başbakan Wong ve bazı yerli-yabancı yetkililerin deepfake teknolojisiyle oluşturulan sahte görüntüleri kullanıldı.

Toplantının ardından mağdur iş insanı, kendisine verilen kurumsal banka hesabına kısa sürede büyük miktarda para transfer etti.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen mağdur, gerçek Wong Hong Kuan ile iletişime geçince dolandırıldığını anladı. Singapur Polisi, bu yöntemin daha önce devlet yetkilileriyle teması olmuş iş insanlarını hedef aldığını belirtti. Polis ayrıca, benzer olaylarla bağlantılı olarak üç kişinin SIM kart suçları nedeniyle gözaltına alındığını ve haklarında dava açıldığını açıkladı.

