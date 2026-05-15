BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİM'de neler var?
BİM’in 15 Mayıs 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Elektrikli bisikletten aksiyon kamerasına, klima çeşitlerinden motosiklet aksesuarlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte, Bim aktüel ürünler tam listesi...
BİM market zincirinin merakla beklenen 15 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda teknoloji ürünleri, ev eşyaları, araç aksesuarları, mutfak ürünleri ve yaz aylarına yönelik vantilatör ile klima çeşitleri dikkat çekti.
Kumtel Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL, Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL, Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 15.990 TL, Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL ve daha fazlası satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ve ürünlerin tamamı...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 MAYIS 2026
Kumtel Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Kumtel Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL
Keysmart Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Daewoo Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL
Dijitsu Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL
Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 TL
Kumtel Buz Makinesi: 5.750 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL
Kumtel Tavan Vantilatörü: 799 TL
Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 15.990 TL
Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Imex Duocam 4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 2.750 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.990 TL
Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 590 TL
Disk Fren Kilidi: 590 TL
Motosiklet Deflektörü Universal: 990 TL
Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici: 790 TL
Motosiklet Brandası: 490 TL
6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 299 TL
Motosiklet Sele Brandası: 119 TL
Kask Kedi Kulak Süsü: 139 TL
Motosiklet Kilidi Spk16: 229 TL
Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL
Şarjlı Led Flaşör: 129 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL
Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL
Kumtel Teleskobik Elektrikli Fırça: 990 TL
Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu (6 L): 2.490 TL
Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 890 TL
Carplay (7 inç Ekran): 2.790 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL
Araç İçi Kamera Dashcam: 990 TL
Makaralı Güneşlik: 349 TL
Hasır Minder: 349 TL
Araç İçi Kapı Aydınlatma: 349 TL
Moki Çocuk Emniyet Kemer Desteği: 349 TL
L Telefon Tutucu: 349 TL
Araç İçi Led Göz: 399 TL
Metalize Güneşlik (~130x60 cm): 229 TL
Araç İçi Küllük: 229 TL
Telefon Kaydırmaz Paspas: 129 TL
Mıknatıslı Telefon Tutucu: 229 TL
Solar Led Tekerlek Işığı: 399 TL
Araç Wirelles Adaptör: 229 TL
Araç Uyarı Işığı: 229 TL
Araç Bel Desteği: 99 TL
Araç İçi Numaratör: 99 TL
Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL
AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL
AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL
AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL
AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL
AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL
AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL
Space24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL
Space24 Araç Cam Sileceği 60 cm 129 TL
Auto Power Cam Suyu Yazlık 3 Litre 65 TL
Auto Power Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 65 TL
Auto Power Bor Benzin Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL
Auto Power Oto Bakım Ürünleri 250 ml 35 TL
Auto Power Bor Dizel Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL
Auto Power Oto Bakım Ürünleri 500 ml 65 TL
Autopower Çizik Alıcı Pasta Cila 300 gr 65 TL
BUGÜN BİM'DE NELER VAR?
Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL
Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL
Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL
Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL
Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL
Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL
Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL
Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL
0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL
Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL
Pazar Arabası 529 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL
Kappa ABS Valiz Büyük Boy 1.069 TL
Kappa ABS Valiz Orta Boy 949 TL
Kappa ABS Valiz Küçük Boy 829 TL
North Pacific Valiz Etiketi 65 TL
North Pacific Valiz Etiketi 69 TL
North Pacific Valiz Etiketi 75 TL
North Pacific Pasaport Kılıfı 145 TL
Kappa Eva Sandalet Kadın 259 TL
Masa Örtüsü 160x160 cm 129 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 179 TL
Ören Bayan Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 17 cm 59 TL
Ören Bayan Punch Nakış Kiti 16 cm 209 TL
Ören Bayan El Kuklası Kiti 22 cm 49 TL
Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL
Çelik Derin Tencere 849 TL
Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL
Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL
Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL
Et Döveceği 279 TL
Chefs Wok Tava 389 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL
Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL
Krom Sini 50 cm 149 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL
Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL
Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL
Paşabahçe Tokio Kase 12 cm 109 TL
Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 2200 cc 229 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 285 cc 119 TL
Süzgeç 14 cm 65 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL
Dolma Kapağı 21 cm 55 TL