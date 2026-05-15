BİM’in 15 Mayıs 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Elektrikli bisikletten aksiyon kamerasına, klima çeşitlerinden motosiklet aksesuarlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte, Bim aktüel ürünler tam listesi...

BİM market zincirinin merakla beklenen 15 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda teknoloji ürünleri, ev eşyaları, araç aksesuarları, mutfak ürünleri ve yaz aylarına yönelik vantilatör ile klima çeşitleri dikkat çekti.

Kumtel Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL, Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL, Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 15.990 TL, Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL ve daha fazlası satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu fiyat listesi ve ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 MAYIS 2026

Kumtel Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Kumtel Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

Keysmart Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Daewoo Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Dijitsu Inverter Klima 12000 BTU: 24.500 TL

Dijitsu Inverter Klima 18000 BTU: 33.500 TL

Kumtel 7000 BTU Portatif Klima: 9.900 TL

Kumtel Buz Makinesi: 5.750 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL

Kumtel Tavan Vantilatörü: 799 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 15.990 TL

Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL

Imex Duocam 4K Aksiyon Kamerası: 2.750 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 2.750 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.990 TL

Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 590 TL

Disk Fren Kilidi: 590 TL

Motosiklet Deflektörü Universal: 990 TL

Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici: 790 TL

Motosiklet Brandası: 490 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 299 TL

Motosiklet Sele Brandası: 119 TL

Kask Kedi Kulak Süsü: 139 TL

Motosiklet Kilidi Spk16: 229 TL

Zincir Temizleme Fırçası: 119 TL

Şarjlı Led Flaşör: 129 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL

Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL

Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL

Kumtel Teleskobik Elektrikli Fırça: 990 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu (6 L): 2.490 TL

Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 890 TL

Carplay (7 inç Ekran): 2.790 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

Araç İçi Kamera Dashcam: 990 TL

Makaralı Güneşlik: 349 TL

Hasır Minder: 349 TL

Araç İçi Kapı Aydınlatma: 349 TL

Moki Çocuk Emniyet Kemer Desteği: 349 TL

L Telefon Tutucu: 349 TL

Araç İçi Led Göz: 399 TL

Metalize Güneşlik (~130x60 cm): 229 TL

Araç İçi Küllük: 229 TL

Telefon Kaydırmaz Paspas: 129 TL

Mıknatıslı Telefon Tutucu: 229 TL

Solar Led Tekerlek Işığı: 399 TL

Araç Wirelles Adaptör: 229 TL

Araç Uyarı Işığı: 229 TL

Araç Bel Desteği: 99 TL

Araç İçi Numaratör: 99 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL

AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL

AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL

AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL

AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL

AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL

AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL

Space24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL

Space24 Araç Cam Sileceği 60 cm 129 TL

Auto Power Cam Suyu Yazlık 3 Litre 65 TL

Auto Power Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 65 TL

Auto Power Bor Benzin Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL

Auto Power Oto Bakım Ürünleri 250 ml 35 TL

Auto Power Bor Dizel Enjektör Temizleyici 250 ml 95 TL

Auto Power Oto Bakım Ürünleri 500 ml 65 TL

Autopower Çizik Alıcı Pasta Cila 300 gr 65 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

BUGÜN BİM'DE NELER VAR?

Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL

Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL

Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL

Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL

Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL

Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL

Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL

Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL

0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL

Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL

Pazar Arabası 529 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

Kappa ABS Valiz Büyük Boy 1.069 TL

Kappa ABS Valiz Orta Boy 949 TL

Kappa ABS Valiz Küçük Boy 829 TL

North Pacific Valiz Etiketi 65 TL

North Pacific Valiz Etiketi 69 TL

North Pacific Valiz Etiketi 75 TL

North Pacific Pasaport Kılıfı 145 TL

Kappa Eva Sandalet Kadın 259 TL

Masa Örtüsü 160x160 cm 129 TL

Koltuk Örtüsü 170x210 cm 179 TL

Ören Bayan Keçeden Oyuncak Yapım Kiti 17 cm 59 TL

Ören Bayan Punch Nakış Kiti 16 cm 209 TL

Ören Bayan El Kuklası Kiti 22 cm 49 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu satışta! 15 Mayıs 2026 bugün BİMde neler var?

Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL

Çelik Derin Tencere 849 TL

Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL

Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL

Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL

Et Döveceği 279 TL

Chefs Wok Tava 389 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL

Krom Sini 50 cm 149 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL

Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL

Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL

Paşabahçe Tokio Kase 12 cm 109 TL

Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 2200 cc 229 TL

Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 285 cc 119 TL

Süzgeç 14 cm 65 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL

Dolma Kapağı 21 cm 55 TL

İLGİLİ HABERLER HABERLER A101 aktüel ürünler satışa çıktı! 14 Mayıs A101 Aldın Aldın ürünleri tam liste

Haberle İlgili Daha Fazlası