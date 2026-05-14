Carlo Ancelotti imzayı attı! Sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı
Brezilya milli takımının başına Mayıs 2025'te geçen İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a uzatıldı.
Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İtalyan teknik adam Ancelotti ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.
BAŞARILARLA DOLU KARİYER
Kariyerinde Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaparak birçok başarı elde eden Ancelotti, Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçmişti.
Ancelotti yönetiminde 10 maça çıkan ve 18 gol atıp kalesinde 8 gol gören Brezilya Milli Takımı, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.