İhlas Haber Ajansı • Alanya
Alevlerin arasından geçtiler! Alanya'da kuryelerden itfaiyeye malzeme desteği
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Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale eden ekiplerin yardımına motokuryeler koştu. Sahada canla başla çalışan itfaiye ve orman personeline su, yiyecek, yanık kremi ve sargı bezi gibi hayati ihtiyaçları ulaştırmak için seferber olan onlarca kurye, tehlikeye aldırış etmeden alevlerle çevrili yollardan geçerek gece boyunca ekiplere destek sağladı.
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