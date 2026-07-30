'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, net mesajlar verdi. Kurtulmuş “Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir” diye vurguladı. Kurtulmuş “Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak” dedi.

Meclis’te düzenlenen 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Sürecin kapsamı ve geleceğine dair net mesajlar veren Kurtulmuş "Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak" dedi.

Numan Kurtulmuş’tan çok net konuştu: ‘Bu yasa asla genel af mahiyetinde değil’

“ASLA GENEL AF ANLAYIŞI ORTAYA KONULMAYACAK”

Kurtulmuş’un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bu emperyalist projeyi yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.

“YENİ DÖNEMİN KAPILARINDA SİLAHA YER YOK”

Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek uygulamaya girecektir. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.

“TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESECEK HİÇBİR GÜÇ YOK”

Bu coğrafyada yeni yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. İnşallah bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle getirdik. Herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır. İfade ettiğim gibi devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı Terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak. Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve mutlaka demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır.

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