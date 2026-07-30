A Milli Futbol Takımımızın yıldızları, Avrupa ve dünya arenalarında sadece performanslarıyla değil, kazandıkları yıllık ücretlerle de dikkat çekiyor. 2026-2027 sezonu için Capology verilerine dayanarak, yurt dışında forma giyen 10 milli oyuncumuzun maaşlarını sıraladık.

DENİZ GÜL - PORTO 10. DENİZ GÜL - PORTO Porto’da santrfor pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki genç oyuncu, listenin başlangıcında yer alıyor. Haftalık Maaş: 6.731 Euro (Bonuslar hariç)

6.731 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 350.000 Euro (Bonuslar hariç)

CAN UZUN - EINTRACHT FRANKFURT 9. CAN UZUN - EINTRACHT FRANKFURT Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Bundesliga’da geleceği parlak isimler arasında gösteriliyor. Haftalık Maaş: 25.385 Euro (Bonuslar hariç)

25.385 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 1.320.000 Euro (Bonuslar hariç)

ALTAY BAYINDIR - MANCHESTER UNITED 8. ALTAY BAYINDIR - MANCHESTER UNITED İngiliz devi Manchester United’ın kalesini koruyan 28 yaşındaki milli eldiven, Premier Lig’in önemli kazanç sağlayan isimlerinden biri. Haftalık Maaş: 41.650 Euro (Bonuslar hariç)

41.650 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 2.165.800 Euro (Bonuslar hariç)

OZAN KABAK - HOFFENHEIM 7. OZAN KABAK - HOFFENHEIM Hoffenheim savunmasının önemli ismi 26 yaşındaki stoper, Bundesliga’daki istikrarlı performansını kazancına da yansıtıyor. Haftalık Maaş: 65.385 Euro (Bonuslar hariç)

65.385 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 3.400.000 Euro (Bonuslar hariç)

ZEKİ ÇELİK - JUVENTUS 6. ZEKİ ÇELİK - JUVENTUS Kariyerine Juventus’ta devam eden 29 yaşındaki sağ bek, Serie A’da en çok kazanan defans oyuncularımızdan biri olarak öne çıkıyor. Haftalık Maaş: 78.846 Euro (Bonuslar hariç)

78.846 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 4.100.000 Euro (Bonuslar hariç)

ARDA GÜLER - REAL MADRID 5. ARDA GÜLER - REAL MADRID Dünya devi Real Madrid’in 21 yaşındaki genç yıldızı, İspanya’da hem yeteneğiyle hem de yükselen profiliyle büyük ilgi görüyor. Haftalık Maaş: 100.192 Euro (Bonuslar hariç)

100.192 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 5.210.000 Euro (Bonuslar hariç)

FERDİ KADIOĞLU - BRINGTON 4. FERDİ KADIOĞLU - BRINGTON Premier Lig ekiplerinden Brighton’da sol bek pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere’deki yüksek maaş baremlerinden nasibini alıyor. Haftalık Maaş: 102.000 Euro (Bonuslar hariç)

102.000 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 5.308.325 Euro (Bonuslar hariç)

HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER MILAN 3. HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER Inter Milan Serie A’nın en tecrübeli isimlerinden biri olan 32 yaşındaki orta saha ustası, Inter Milan’ın kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Haftalık Maaş: 213.654 Euro (Bonuslar hariç)

213.654 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 11.110.000 Euro(Bonuslar hariç)

KENAN YILDIZ - JUVENTUS 2- KENAN YILDIZ - JUVENTUS Juventus’un 10 numaralı formasıyla sol kanatta harikalar yaratan 21 yaşındaki genç yıldız, İtalyan ekibinde en yüksek maaş alan oyuncularımızdan biri. Haftalık Maaş: 213.654 Euro (Bonuslar hariç)

213.654 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 11.110.000 Euro (Bonuslar hariç)

MERİH DEMİRAL - AL-AHLİ 1. MERİH DEMİRAL - AL-AHLİ Listenin zirvesinde Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Ahli forması giyen 28 yaşındaki stoper bulunuyor. Demiral, yurt dışındaki Türk futbolcular arasında en yüksek yıllık kazanca sahip isim. Haftalık Maaş: 230.769 Euro (Bonuslar hariç)

230.769 Euro (Bonuslar hariç) Yıllık Maaş: 12.000.000 Euro (Bonuslar hariç)

Haberle İlgili Daha Fazlası