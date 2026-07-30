Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Merih Demiral... Hangi milli futbolcu ne kadar maaş alıyor?
A Milli Futbol Takımımızın yıldızları, Avrupa ve dünya arenalarında sadece performanslarıyla değil, kazandıkları yıllık ücretlerle de dikkat çekiyor.
2026-2027 sezonu için Capology verilerine dayanarak, yurt dışında forma giyen 10 milli oyuncumuzun maaşlarını sıraladık.
10. DENİZ GÜL - PORTO
Porto’da santrfor pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki genç oyuncu, listenin başlangıcında yer alıyor.
- Haftalık Maaş: 6.731 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 350.000 Euro (Bonuslar hariç)
9. CAN UZUN - EINTRACHT FRANKFURT
Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Bundesliga’da geleceği parlak isimler arasında gösteriliyor.
- Haftalık Maaş: 25.385 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 1.320.000 Euro (Bonuslar hariç)
8. ALTAY BAYINDIR - MANCHESTER UNITED
İngiliz devi Manchester United’ın kalesini koruyan 28 yaşındaki milli eldiven, Premier Lig’in önemli kazanç sağlayan isimlerinden biri.
- Haftalık Maaş: 41.650 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 2.165.800 Euro (Bonuslar hariç)
7. OZAN KABAK - HOFFENHEIM
Hoffenheim savunmasının önemli ismi 26 yaşındaki stoper, Bundesliga’daki istikrarlı performansını kazancına da yansıtıyor.
- Haftalık Maaş: 65.385 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 3.400.000 Euro (Bonuslar hariç)
6. ZEKİ ÇELİK - JUVENTUS
Kariyerine Juventus’ta devam eden 29 yaşındaki sağ bek, Serie A’da en çok kazanan defans oyuncularımızdan biri olarak öne çıkıyor.
- Haftalık Maaş: 78.846 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 4.100.000 Euro (Bonuslar hariç)
5. ARDA GÜLER - REAL MADRID
Dünya devi Real Madrid’in 21 yaşındaki genç yıldızı, İspanya’da hem yeteneğiyle hem de yükselen profiliyle büyük ilgi görüyor.
- Haftalık Maaş: 100.192 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 5.210.000 Euro (Bonuslar hariç)
4. FERDİ KADIOĞLU - BRINGTON
Premier Lig ekiplerinden Brighton’da sol bek pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere’deki yüksek maaş baremlerinden nasibini alıyor.
- Haftalık Maaş: 102.000 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 5.308.325 Euro (Bonuslar hariç)
3. HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER
Inter Milan Serie A’nın en tecrübeli isimlerinden biri olan 32 yaşındaki orta saha ustası, Inter Milan’ın kilit oyuncuları arasında yer alıyor.
- Haftalık Maaş: 213.654 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 11.110.000 Euro(Bonuslar hariç)
2- KENAN YILDIZ - JUVENTUS
Juventus’un 10 numaralı formasıyla sol kanatta harikalar yaratan 21 yaşındaki genç yıldız, İtalyan ekibinde en yüksek maaş alan oyuncularımızdan biri.
- Haftalık Maaş: 213.654 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 11.110.000 Euro (Bonuslar hariç)
1. MERİH DEMİRAL - AL-AHLİ
Listenin zirvesinde Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Ahli forması giyen 28 yaşındaki stoper bulunuyor. Demiral, yurt dışındaki Türk futbolcular arasında en yüksek yıllık kazanca sahip isim.
- Haftalık Maaş: 230.769 Euro (Bonuslar hariç)
- Yıllık Maaş: 12.000.000 Euro (Bonuslar hariç)