Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Düşük radar görünürlüğü sağlayan stealth mimarisi doğrultusunda TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarını gövde içinden fırlatarak hedefleri tam isabetle vuran KIZILELMA, stratejik taarruz kabiliyetini kritik bir seviyeye taşıdı.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen testlerde kritik bir eşiği daha geçti.

25 Temmuz’da Roketsan üretimi TEBER-82, 28 Temmuz’da ise Aselsan imzalı TOLUN mühimmatlarıyla yapılan testlerde, füzeler ilk kez dış istasyonlar yerine gövde içindeki dahili mühimmat yuvasından ateşlendi.

Radara yakalanmayacak: Dünyanın merakla beklediği sistem KIZILELMA'da! Bir kritik eşik daha aşıldı

Mühimmatların dahili yuvada taşınması, uçağın radar kesit alanını (RCS) en aza indirerek düşman hava savunma sistemlerine yakalanmadan derinliklere sızma imkanı tanıyor. Söz konusu mimari aynı zamanda yüksek sürat ve aerodinamik verimliliği koruyarak platforma stratejik bir üstünlük kazandıracak.

Radara yakalanmayacak: Dünyanın merakla beklediği sistem KIZILELMA'da! Bir kritik eşik daha aşıldı

MİLLİ MÜHİMMAT ENTEGRASYONUNDA VİTES YÜKSELTİLDİ

Geliştirme süreci kesintisiz devam eden KIZILELMA, daha önce dış istasyonlardan GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK, LGK-82 ve JET-230 süpersonik füzesiyle başarılı atış testleri icra etmişti. Dahili yuva testlerinin de tamamlanmasıyla birlikte platformun çok yönlü muharebe konfigürasyonu doğrulanmış oldu.

KIZILELMA, kısa süre önce Sinop açıklarında MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı GÖKDOĞAN füzesiyle vurarak dünyada görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet hedefini imha eden ilk insansız platform unvanını kazanmıştı.

Radara yakalanmayacak: Dünyanın merakla beklediği sistem KIZILELMA'da! Bir kritik eşik daha aşıldı

BAYKAR'DAN 2,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU

Teknolojik başarıların yanı sıra ekonomik alanda da liderliğini sürdüren Baykar, tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor. Son 3 yıldır dünya SİHA pazarının lideri olan şirket, 2025 yılını 2,2 milyar dolarlık rekor ihracat hacmiyle tamamladı. Gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar; Bayraktar TB2 için 36, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle olmak üzere toplam 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı.

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