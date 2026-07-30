Yaz takımyıldızlarının gökyüzünde belirgin hâle gelmesiyle birlikte gökyüzü gözlemcileri için etkileyici manzaralar oluşuyor.Bu hafta iki meteor yağmurunun aynı anda zirve yapması bekleniyor.Alfa Oğlak meteor yağmuru temmuz başından ağustos ortasına kadar, Güney Delta Kova meteor yağmuru ise temmuz ortasından ağustos ortasına kadar aktif oluyor.. En yakın gök olayı olan Alfa Oğlak meteor yağmuru bugün zirve yapacak. Peki, Alfa Oğlak meteor yağmuru saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yaz takımyıldızlarının artık gökyüzünde belirgin hâle gelmesiyle gözlemciler için etkileyici manzaralar oluşmaya başladı. Bu hafta iki meteor yağmurunun aynı anda zirve yapması bekleniyor. Alfa Oğlak meteor yağmuru temmuz başından ağustos ortasına kadar, Güney Delta Kova meteor yağmuru ise temmuz ortasından ağustos ortasına kadar aktif oluyor. En yakın meteor yağmuru olan "Alfa Oğlak meteor yağmurları" bugün gerçekleşecek. Peki, Alfa Oğlak meteor yağmurları saat kaçta başlayacak?

SAATTE 25'E KADAR METEOR OLUŞABİLİR

Güney Delta Kova meteor yağmuru uygun koşullarda saatte 25'e kadar meteor oluşturabilir. Alfa Oğlak meteor yağmuru ise daha az sayıda meteor üretmesine rağmen zaman zaman oldukça parlak meteorlarıyla dikkat çeker. Heyecanla beklenen meteor yağmuru, 30 Temmuz Perşembe gecesinden 31 Temmuz Cuma sabahına kadar aynı anda zirveye ulaşacak. Uzmanlara göre meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en uygun zaman gece yarısından sonra, 02.00 ile 04.00 saatleri arası olacak.

Gökyüzünde çifte meteor yağmuru... Alfa Oğlak meteor yağmurları ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Meteorlar adlarını gökyüzünde çıktıkları yön olarak görünen Kova ve Oğlak takımyıldızlarından alır. Gece yarısından sonraki saatlerde meteor yağmurlarının gökyüzündeki çıkış noktası (radyantı) ufkun üzerinde daha yükseğe çıkar ve bu nedenle meteor görülme olasılığı artar. Ancak bu yıl maksimum etkinlik döneminde Ay'ın dolunay evresine yakın olması gözlem koşullarını olumsuz etkileyebilir. Daha fazla meteor görebilmek için şehir ışıklarından uzak ve karanlık bir gözlem alanı seçmek daha iyi sonuç verecektir.

GÜNEY YARIMKÜRE AVANTAJLI

Uzmanlara göre Güney Yarımküre'de bulunan gözlemciler daha avantajlı olabilir. Bunun nedeni, meteorların gökyüzünde çıkış noktası gibi görünen ışınım (radiant) bölgesinin Güney Yarımküre'de daha yüksekte bulunması.

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