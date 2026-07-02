NATO delegelerinin insansız savaş uçaklarının geleceğine yönelik sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar, havacılıkta insanlı döneminin kapandığını belirterek KIZILELMA üzerinden ders verdi.

İstanbul’daki parlamenter zirvesinin ardından Ankara'da bir araya gelen NATO heyeti, Türk savunma sanayisinin kalbi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello De Vasconcellos başkanlığındaki heyete rehberlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin insansız savaş uçağı KIZILELMA üzerinden küresel savunma dengelerini değiştirecek tarihi bir sunum yaptı.

NATO heyetinin önünde Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA dersi! "30 yıla insanlı uçak kalmayacak"

Geleceğin ordularının geçmişteki başarılara değil, bir sonraki adımın ne olacağına göre hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, askeri analistlerin ve üst düzey subayların Bayraktar TB2 ve FPV dronların başarısını önceden öngöremediğini hatırlattı. Popüler kültürün aksine geleceği kontrol edenlerin değişimi yönlendirenler olduğunu belirten Bayraktar, KIZILELMA ve benzeri platformların sınıflandırılmasına dair şöyle konuştu:

"Geleceğin oyun değiştiricilerini dördüncü, beşinci ya da altıncı nesil uçaklarla kıyaslamamalıyız. Bunlar bir neslin insansız savaş uçağı değil; bunlar farklı bir tür, bunlar robotlar. ABD gibi bazı ülkeler hala pilotlu olan 'altıncı nesil' savaş uçaklarından bahsediyor. Bu ise insansız, nesli olmayan bir platform. Bir robot. Bir canavar. Çok tehlikeli ve ucuz. Normalde jet uçuşlarının yüzde 90'ı eğitim içindir, 10 uçağınız varsa 9'u eğitimde eskir. Burada ise bilgisayarın eğitime ihtiyacı yok, sadece yazılım optimizasyonuyla iş biter. Biz bu konuda dünyada öncüyüz ve geleceği dünyaya muhtemelen biz göstereceğiz.

"10 YIL PİLOT EĞİTMEYE GEREK YOK, BİR GÜNCELLEME YETİYOR"

"KIZILELMA’nın yaptığı şey, 20 yıl önce Kasparov'u yenen makinenin yaptığına benziyor. Artık cep telefonları bile Kasparov’u yenebiliyor. Hava aracının içinde insan yok, bir pilotun yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapıyor çünkü insan unsuru taşımıyor ve çok daha ucuz. Bir pilotu yetiştirmek 10 yıl sürer ve kaybedecek bir ailesi vardır. En maliyetli kalem insandır. KIZILELMA'da ise eğitime gerek yok, kapasiteyi kopyalamak bir yazılım güncellemesi kadar kısa sürer."

"UCUZ KAMİKAZE DRONLARI ÖNLEMEK ÇOK DAHA PAHALI"

Heyetin, ülkelere saldıran insansız hava araçlarının nasıl önleneceğine ve bu pazarın gelişimine yönelik sorusuna karşılık Bayraktar, savunma sanayisinin en büyük çıkmazlarından birine parmak bastı. Özellikle ucuz kamikaze İHA'ları önlemenin ekonomik açıdan büyük bir dezavantaj oluşturduğunu belirten Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşı örneğini verdi:

"Önleme her zaman çok daha maliyetli olacaktır. Son saldırılarda tek seferde bin adet dron gönderiyorlar. Bunları hava savunma sistemleriyle vurmaya çalışmak servete mal oluyor ve hepsini önleyemezsiniz, her zaman bir doygunluk sınırı vardır. Bu durum ya iki taraf için tam bir yıkıma ya da savaşı bırakmaya çıkar. Kendimizi yok edecek kadar çok silahımız var. Bir robot bilimci ve İHA üreticisi olarak söylüyorum; bu kadar çok silah üretmek mantıklı değil, akıllı olup barışçıl bir dünya inşa etmek çok daha ucuz. Ancak bazı ülkeler yıkım silahlarına tüm dünyadan daha fazla para harcıyor ve sürekli bir dengesizliğe neden oluyor"

30 YIL İÇİNDE 15 BİN SAVAŞ UÇAĞININ TAMAMI TARİH OLACAK

Geleceğin 10 ve 20 yıllık projeksiyonlarında dronların her boyutta büyüyerek savaş sahasını tamamen ele geçireceğini ifade eden Selçuk Bayraktar, dünyada şu an aktif olarak kullanılan yaklaşık 15 bin insanlı savaş uçağının, en geç 30 yıl içinde yerini tamamen insansız platformlara bırakacağını öngördü.

Yaşayarak görülen üstel değişim çağında kurumların ve küresel kuralların tek tek yıkıldığını belirten Bayraktar, şu an dünyada yaşanan soykırımları durduracak hiçbir mekanizmanın kalmadığını vurgulayarak insanlığın elindeki bu ölümcül araçlar yüzünden kendini yok etme riskine karşı uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası