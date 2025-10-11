Tel Aviv basınından KIZILELMA manşeti! "Bu seviyeye sadece ABD ulaştı"

İsrail basını, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği hızlı ilerlemeyi manşetlerine taşıdı. Mako’da Shai Levi imzasıyla yayımlanan haberde, Ankara’nın attığı stratejik adımların “bölgesel dinamikleri yeniden şekillendireceği” vurgulandı.

Haberde, Türkiye’nin savunma alanındaki hamlelerinin “tam bağımsızlık hedefinin temel parçalarından biri” olduğu değerlendirmesi yapıldı. Uzmanlar, bu çabaların yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir dönüşümün de işareti olduğuna dikkat çekti.

"KIZILELMA OPERASYONEL OLGUNLUĞA YAKLAŞIYOR"

Haberde, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın test sürecine geniş yer ayrıldı. Eylül ve ekim aylarında yapılan denemelerde KIZILELMA’nın yerli mühimmatlarla başarılı uçuşlar gerçekleştirdiği, bu testlerin ise sistem entegrasyonu ve yaklaşan canlı atışlara hazırlık niteliğinde olduğu aktarıldı.

Mako, KIZILELMA’nın Milli Muharip Uçak KAAN ile entegre biçimde görev yapmasının planlandığını belirterek, Türkiye’nin bu projeyi başarıyla tamamlaması halinde “insanlı ve insansız hava platformlarını eşgüdümlü kullanabilen sayılı ülkeler arasına gireceğini” yazdı.

“Bu seviyeye şu ana kadar yalnızca ABD ve Avustralya yaklaşabildi” ifadelerine de yer verildi.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA HEDEFİNİN PARÇASI

İsrail medyasındaki analizde, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen teknolojik kapasitesini hızla artırmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, bu ilerleyişin Ankara’nın “tam bağımsız savunma sanayii” vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son temasların, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi yönünde bir uzlaşmanın önünü açabileceği öne sürüldü.

"DENİZ SAVUNMASINDA YENİ BİR DÖNEM"

Haberde öne çıkan bir diğer başlık ise deniz savunma sistemlerindeki gelişmeler oldu. ASELSAN tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen GÖKSUR hava savunma sisteminin ilk canlı atış testini başarıyla tamamladığı, bu başarının “Türkiye’nin deniz savunmasında yeni bir sayfa açtığı” yorumu yapıldı.

İsrail basınında yayımlanan analiz, Türkiye’nin sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de savunma alanında yükselen bir aktör haline geldiğine dikkat çekiyor. Haberdeki genel değerlendirme ise net: