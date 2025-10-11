Katar, ABD’de üs kuruyor! Trump cephesi ayaklandı

Katar ve ABD arasındaki savunma işbirliği derinleşiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Idaho’daki Mountain Home Hava Üssü’nde Katar Emiri Hava Kuvvetleri için bir tesis kurulmasını onaylayan mektubu imzalamak üzere olduğunu açıkladı.

Katar, ABD ile imzalanan yeni bir savunma anlaşması kapsamında Idaho’daki Mountain Home Hava Üssü’nde Katar Hava Kuvvetleri için bir tesis inşa edecek.

"ORTAKLIĞIMIZ GÜÇLENECEK"

Hegseth, ortak basın toplantısında Katarlı yetkililere sürece katkılarından ötürü teşekkür etti ve tesisin inşasıyla “daha güçlü askeri bağlar” kurulacağını söyledi.

Hegseth, “Bugün, Idaho'daki Mountain Home Hava Üssü'nde Katar Emiri hava kuvvetleri tesisi inşa etmek için kabul mektubu imzaladığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Hegseth, tesisin Katar’ın F-15 uçakları ve pilotlarından oluşan bir birliği barındıracağını, ortak eğitim, birlikte çalışabilirlik ve operasyonel hazırlık kapasitelerini artıracağını söyledi.

Tesisin inşa takvimi veya başlama tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

HEDİYE JET VE DİPLOMASİ GÜNDEMDE

Haberde, Katar’ın Mayıs ayında ABD’ye lüks bir Boeing 747 uçağı hediye ettiği ve Başkan Donald Trump’ın göreve dönmesinin ardından Katar’a yüksek profilli bir ziyaret gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Trump, toplantıda barış anlaşmasında rol oynayan ülkelere teşekkür ederek, “Katar, Mısır ve Türkiye’den arabuluculara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YABANCI ASKERİ ÜS KABUL EDİLEMEZ”

Duyuru, bazı sağcı çevrelerden sert tepki çekti. Bağımsız gazeteci Laura Loomer sosyal medya hesabında, “Cumhuriyetçilerin, terör finansmanı yaptığı iddia edilen Katarlı yetkililere ABD topraklarında bir askeri üs vereceklerini hiç düşünmemiştim” diye yazdı. Önde gelen MAGA figürlerinden Steve Bannon da Newsweek’e, “Amerika'nın kutsal topraklarında asla yabancı bir gücün askeri üssü olmamalı” dedi.

MOUNTAİN HOME'UN STRATEJİK ROLÜ VE YABANCI ORTAKLAR

Mountain Home Hava Üssü, ABD ve müttefikleri arasındaki ortak eğitim ve operasyonel işbirlikleri açısından kilit bir üs olarak tanımlanıyor.

Üs, Singapur Hava Kuvvetleri’ne ait F-15SG uçaklarını barındıran 428. Avcı Filosunu da kabul ediyor; Singapur güçleri mevcut tesisleri kullanıyor, kendi ayrı tesisleri bulunmuyor.

Newsweek’e konuşan bir ABD yetkilisi ise tesis kurulmasının Katar’a “ileri düzey eğitim fırsatları sağlayacağını” ve “birleşik operasyonel hazırlığı teşvik edeceğini” söyledi.