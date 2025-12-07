Öte yandan, İstanbul başta olmak üzere Marmara’da yağmur su baskınlarına yol açıyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış uyarıları sürerken, sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde düşüyor. Meteoroloji, sel, buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşüyor. Marmara’nın kuzeyinde rüzgâr zaman zaman kuvvetli esecek.

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde kar görülüyor. İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Güneydoğu’nun kuzeyinde yağışlar yer yer kuvvetli bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksekleri ise karla kaplandı.

8 Aralık 2025 hava durumu tahmini

🟥 BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 8-12 Aralık tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte, özellikle doğu bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Hafta ortasında İç Anadolu'da kış şartları kendini hissettirirken, hafta sonuna doğru batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli bir yükseliş bekleniyor.

❄️ 8 Aralık Pazartesi: Doğu'da kar, Batı'da parçalı bulutlu hava

Haftanın ilk günü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde gece sıcaklıkları -5°C'lere kadar düşerken, bölge kış şartlarının etkisi altında kalacak.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar geçişleri bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeritleri ise daha ılıman bir havaya sahne olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13°C, İzmir'de 17°C ölçülürken, Güney ve Batı bölgelerde genellikle parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.