Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni uyarılar
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar görülecek.
Öte yandan, İstanbul başta olmak üzere Marmara’da yağmur su baskınlarına yol açıyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış uyarıları sürerken, sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde düşüyor. Meteoroloji, sel, buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yaptı.
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde kar görülüyor. İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Güneydoğu’nun kuzeyinde yağışlar yer yer kuvvetli bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksekleri ise karla kaplandı.
Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşüyor. Marmara’nın kuzeyinde rüzgâr zaman zaman kuvvetli esecek.
🟥 BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 8-12 Aralık tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte, özellikle doğu bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Hafta ortasında İç Anadolu'da kış şartları kendini hissettirirken, hafta sonuna doğru batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıklarında önemli bir yükseliş bekleniyor.
❄️ 8 Aralık Pazartesi: Doğu'da kar, Batı'da parçalı bulutlu hava
Haftanın ilk günü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde gece sıcaklıkları -5°C'lere kadar düşerken, bölge kış şartlarının etkisi altında kalacak.
İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar geçişleri bekleniyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeritleri ise daha ılıman bir havaya sahne olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 13°C, İzmir'de 17°C ölçülürken, Güney ve Batı bölgelerde genellikle parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
9 ARALIK SALI: YAĞIŞLAR MARMARA'YA YAYILIYOR
Salı günü itibarıyla yağışlı sistem etkisini genişletiyor. Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümünde, özellikle İstanbul ve çevresinde yağışlı hava etkili olacak.
Karadeniz Bölgesi kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde kış şartları devam ederken, Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıkları 19°C civarında seyredecek.
10 ARALIK ÇARŞAMBA: KIŞ, İÇ ANADOLU'YU ESİR ALIYOR
Hafta ortasında kış mevsimi, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamına yayılacak. Bölgenin genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları tahmin ediliyor. Ankara'da maksimum sıcaklığın 10°C seviyelerine inmesiyle birlikte soğuk hava hissedilir olacak.
Akdeniz Bölgesi bu soğuk havadan büyük ölçüde etkilenmeyecek; Antalya'da termometreler 20°C'yi gösterecek.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar aralıklı olarak devam ederken, doğu illerinde kar yağışı baskın olacak.
11 ARALIK PERŞEMBE: HAVA EN SOĞUK SEVİYESİNDE!
Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini en çok Perşembe günü gösterecek. İç Anadolu Bölgesi geneli, günün en yüksek sıcaklıklarının dahi tek hanelerde kalacağı (Ankara 8°C), karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
Doğu Anadolu'nun tamamında kar yağışı etkili olmaya devam ederken, sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek.
Akdeniz Bölgesi ise bu soğuk havadan ayrışarak, ılıman seyrini sürdürecek. Antalya çevresinde maksimum sıcaklık 22°C'ye ulaşacak. Marmara ve Ege'de ise parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.
12 ARALIK CUMA: BATI'DA HAVANIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Haftanın son iş gününde, batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçiyor ve hava açıyor.
Ege ve Akdeniz kıyıları güneşli ve parçalı bulutlu bir sabaha uyanacak. Antalya'da 21°C ile mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da ise en yüksek sıcaklık 14°C seviyesine çıkacak.
Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam edecek. Karadeniz kıyıları yağmurlu, iç kesimleri ise karla mücadele edecek.
İSTANBUL’DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Şehir sabaha sağanakla uyandı. Sarıyer–Kilyos yolu ve Arnavutköy’de bazı bölgeler göle döndü, itfaiye ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Avcılar’da taşan rögar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
KİLYOS YOLU YAĞIŞ NEDENİYLE GÖLE DÖNDÜ
Sarıyer Kilyos yolu yağış nedeniyle göle dönerken, Arnavutköy'de de benzer görüntüler oluştu. İtfaiye ekipleri, yaşanan su baskınlarına müdahale ederek yağmur sularını tahliye etti. Ekiplerin İstanbul genelinde çalışması sürüyor.
İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak yağışın ardından rögarın taşmasıyla adeta göle dönen Avcılar Denizköşkler Mahallesi İskele Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, caddede biriken yağmur suyunu boşaltmak için çalışma yaparak, tıkanan giderleri açtı.
MERSİN’İN YÜKSEKLERİNDE KAR
Erdemli’nin yaylaları gece boyunca yağan karla beyaza büründü. Bölge kartpostallık görüntülere sahne oldu.
ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI
Erzurum ve çevresinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar etkili. Meteoroloji, Erzincan, Erzurum’un güneyi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI
Kar kalınlığı 6 santimetreye ulaştı. Zirvede sıcaklık -4 dereceye düşerken, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
ADANA VE ANTALYA’NIN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Adana’nın Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli ve Pozantı ilçelerinde kar yağışı görüldü. Antalya-Konya karayolunun Alacabel geçidi de karla kaplandı; ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı.