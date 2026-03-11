Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Operasyon çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, birçok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu bildirildi.

