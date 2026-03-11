Piyasalarda jeopolitik risklerin zirve yaptığı son 1 aylık dönemde, yatırımcılar da fon tercihleri ile hem getiri hem de güvenli liman arayışına yöneldi. Bu süreçte hisse senedi, para piyasası, emtia ve halka arz fonlarının tamamına talep artarken, yatırımcı sayısı en çok yükselen ilk 10 fon da belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, bu süreçte piyasalarda da sert hareketler yaşanıyor. Sıcak çatışmalarda 12’nci gün başladı ancak bölgedeki askeri hareketlilik özellikle son 1 ayda zirve yaptı.

Bu süreçte ABD-İran arasında müzakereler devam ederken; Beyaz Saray yönetimi, 2 uçak gemisini bölgeye göndererek askeri müdahalenin de sinyallerini vermişti.

EN ÇOK TALEP GÖREN 10 FON

Piyasalar ise yaşanan ve yaşanması beklenen gelişmelere karşı kendi pozisyonlarını almaya başladı. Bu süreçte yatırımcının tercihleri son 1 ayda gerçekleşen yatırım fonu hareketlerinde de kendini gösterdi.

Buna göre 10 Şubat-10 Mart arasında yatırımcı sayısı en çok artan ilk 10 fon şöyle sıralanıyor:

1) PHE-Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu: 33 bin 157

2) PBR-Pusula Portföy Birinci Değişken Fon: 14 bin 027

3) TP2-Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu: 12 bin 422

4) TLY-Tera Portföy Birinci Serbest Fon: 8 bin 551

5) AES-Ak Portföy Petrol Fon Sepeti Fonu: 5 bin 397

6) KLU-Kuveyt Türk Para Piyasası Katılım Fonu: 5 bin 349

7) GTA-Garanti Portföy Altın Fonu: 3 bin 826

8) SKZ-Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon: 2 bin 847

9) PSE-Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon: 2 bin 759

10) HRZ-Aktif Portföy BIST Halka Arz Fonu: 2 bin 658

HİSSE SENEDİ VE PPF’LER…

Listeye bakıldığında, ilk sırada hisse senedi fonlarının yer aldığı görülüyor. Yatırımcıların dalgalı piyasa şartlarında “profesyonel yönetim desteği” ihtiyacının burada öne çıktığı ifade ediliyor.

Riski sevmeyen ve puslu havanın dağılmasını beklemek isteyen yatırımcıların ise, para piyasası fonlarına (PPF) park ettiği dikkatlerden kaçmıyor.

EMTİA VE HALKA ARZLAR

Öte yandan jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte en çok talep gören “ilk 10” listesinde petrole ve altına yatırım yapan fon tercihleri de göze çarpıyor.

Son dönemde halka arzlarda yaşanan artış, halka arz hisselerindeki hareketliliği de beraberinde getirmişti. Yatırımcıların halka arz hisse fonlarına geçiş yaptığı da gözlemleniyor.

Analistler, yatırımcıların hem getiri hem de güvenli liman arayışına yöneldiğini belirterek, “Özellikle

AES fonu, portföyündeki petrol ağırlığıyla öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile yatırımcılar bu fona da yöneldi” değerlendirmesinde bulunuyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, fonlar tarafından açıklanan veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

