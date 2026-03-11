Piyasalarda son dakika! İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye başladığı iddia edilirken; ABD Başkanı Trump “daha önce görülmemiş askeri sonuçlar” yaşanacağı uyarısında bulundu. Ons altın güvenli liman talebiyle 5.200 doların üzerine çıkarken, gram altın da 7.375 TL’den güne başlıyor. Hürmüz’deki belirsizlikler ise petrolde düşüşü yavaşlatıyor. Brent petrolün varil fiyatında 87,50 dolara yakın seyir devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmalar odak noktası olmaya devam ederken, bölgeden gelen son haberler gerilimi de yüksek tutuyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye başladığı iddia edilirken; ABD’nin, aralarında 16 mayın gemisinin de bulunduğu birçok İran deniz aracını batırdığı belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da, söz konusu mayınların kaldırılmaması halinde “daha önce görülmemiş düzeyde askeri sonuçlar” yaşanacağı uyarısında bulundu.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Jeopolitik gerilimin yüksek seyretmesi, piyasalarda da “güvenli liman” talebinin yeniden yükselmesini destekledi. Dünkü işlemlerde ons altın %1,06 primle 5.192 dolardan kapanış yaptı. On gün içerisinde 5.238 doları da görerek son 1 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Yeni günde de işlemler TSİ 07:30 itibarıyla 5.205 dolara yakın sevilerden devam ederken, dünkü kapanışa göre sınırlı da olsa yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

11 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında ise 11 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.375 TL’den güne başlıyor. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.485 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.225 TL’den gerçekleşiyor. 1 kilo altında spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat makasının ise 2.500 dolara kadar gerilemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu makas, son haftaların en düşük fiyat farkı olarak kendini gösteriyor.

PETROLDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin devam etmesi ise petrol fiyatlarındaki düşüşü yavaşlatıyor. Brent petrolün varil fiyatı dün %-7,65 değer kaybı ile 91,40 dolardan kapanış yapmıştı. Bugün ise 87,50 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Piyasalar, G7 ülkelerinin “stratejik petrol rezervlerinin devreye alınması” tedbiri hakkındaki son kararını bekliyor.

ALTIN VE PETROL DENKLEMİ

ABD Başkanı Trump’ın "savaşı bitirme noktasındayız" gibi açıklamalarının piyasada risk iştahını artırdığına dikkat çeken analistler, bu gelişmenin petrolde düşüşü desteklediğini ve altın üzerindeki baskıyı bir miktar hafiflettiğini aktarıyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da petrol fiyatlarının yükselmesinin, enflasyonun ve faizlerin yukarıda kalacağı beklentisini güçlendirdiği için altın üzerinde baskı oluşturduğunu, petroldeki gerilemenin ise değerli metallerde bir miktar rahatlama sağladığını aktardı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Piyasaların haber akışına oldukça duyarlı olduğun ifade eden Eryılmaz, “Savaşın bittiğine dair haber akışları, belirsizliği azalttığı için altında yükseliş hızını kesebilir. Öte yandan ABD'den gelecek enflasyon verileri beklenti üzerinde gerçekleşirse, FED'in faiz indirimleri gecikebilir. FED'in enflasyon ile zayıflayan iş gücü piyasası arasında yapacağı tercih de yakından izleniyor. Altını avantajlı kılan temel nedenlerden biri de, merkez bankalarının alımları” değerlendirmesinde bulunarak, ons altın için 5.240 doların kritik direnç olduğunu aktarıyor.

