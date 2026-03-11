Türkiye Gazetesi
AFAD duyurdu! Denizli Buldan'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli, AFAD'a göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi.
- AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı ve derinliğinin 5.2 kilometre olduğunu belirtti.
- Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak bildirirken, derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu.
- Bölgede daha önce de 9 Mart'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve artçı sarsıntılar meydana gelmişti.
AFAD, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada sarsıntının derinliğinin 5.2 kilometre olduğu belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, derinliğin 7.4 kilometre olduğunu bildirdi.
BÖLGE HAREKETLİ
Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 Mart'ta 5,1 büyüklüğünde deprem olmuş, sonrasında art arda artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Deprem nedeniyle eski yapılar da hasar görürken, halk büyük korku yaşamıştı.
