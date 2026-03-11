Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada sarsıntının derinliğinin 5.2 kilometre olduğu belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, derinliğin 7.4 kilometre olduğunu bildirdi.

BÖLGE HAREKETLİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 Mart'ta 5,1 büyüklüğünde deprem olmuş, sonrasında art arda artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Deprem nedeniyle eski yapılar da hasar görürken, halk büyük korku yaşamıştı.

