TOKİ İstanbul kura süreci öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların isim listesi yayımlandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında megakentte yapılacak konutlar için kura sürecine katılmaya hak kazanan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında İstanbul için beklenen gelişme yaşandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde İstanbul için kritik bir aşama geride kaldı. Yapılan değerlendirme sürecinin ardından başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da toplam 100 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde yürütülen projede birçok ilde kura çekilişleri tamamlanırken, İstanbul kura süreci ise başvuru yapan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

KATEGORİ VE BAŞVURU NUMARASINA GÖRE AÇIKLANDI

TOKİ İstanbul başvuru sonuçları farklı kategorilere göre yayımlandı. Listelerde şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve üç çocuk ve üzeri aileler gibi kategorilere göre başvurular yer alıyor.

Ayrıca başvurular başvuru numarası aralıklarına göre sıralanarak ilan edildi. Bu sistem sayesinde başvuru yapan vatandaşlar kendi başvuru numaralarını kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebiliyor.

500 BİN KONUT İSTANBUL KURASI BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul’da yapılacak TOKİ kura çekilişinin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak başvuru kabul ve red listelerinin yayınlanmasıyla birlikte kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.

TOKİ yetkilileri kura tarihinin ve saatinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını belirtiyor. Tarih açıklandığında başvuru sahipleri bu bilgileri TOKİ’nin resmi kanallarından öğrenebilecek.

Kura çekilişi sonrasında hak sahipleri ve yedek listeler aynı gün içinde ilan edilecek.

500 BİN KONUT İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da önemli sayıda konut inşa edilmesi planlanıyor. Projenin İstanbul ayağında toplam 100 bin sosyal konut yapılması hedefleniyor.

Bu konutların farklı ilçelerde ve yeni yerleşim alanlarında inşa edilmesi planlanıyor. Projelerin özellikle şehirde yeni gelişen bölgelerde yoğunlaşması bekleniyor. Ancak nerede inşa edileceği henüz açıklanmadı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Ayrıca kura sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

