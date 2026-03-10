Türkiye Gazetesi
Hakim Ziyech geri dönüyor!
Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in Avrupa futboluna geri döneceği iddia edildi.
Kariyerini Fas Ligi ekiplerinden Wydad Athletic Club'ta sürdüren 32 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech'in, eski kulübü Ajax'a dönebileceği belirtildi.
HOLLANDA'YA DÖNEBİLİR
Africafoot'un haberine göre; Hollanda ekibi Ajax'ın, eski futbolcusu Hakim Ziyech’i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. Kış transfer döneminde Wydad Athletic Club’a katılan Faslı yıldızın performansı Ajax’ın dikkatini çekti. Amsterdam temsilcisinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde olası bir geri dönüşü değerlendirebileceği belirtildi.
AJAX 4 SEZON OYNADI
Hakim Ziyech, 2016-2020 yılları arasında Ajax formasıyla 165 maçta 49 gol ve 81 asistlik performans sergilemişti.
