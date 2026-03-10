Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla hem ABD hem de İran ile kritik görüşmeler yaptı. Rus lider, taraflara itidal çağrısında bulunarak çatışmaların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran çevresinde tansiyonun yükseldiği günlerde diplomatik temaslar hız kazandı. Dün İran basını, Çin, Rusya ve Fransa’nın ateşkes sağlanması amacıyla İran ile temas kurduğunu duyurmuştu.

Putin devrede! ABD ve İran liderleriyle görüştü

Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ABD tarafının talebi üzerine yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Kremlin Danışmanı Uşakov, görüşmede İran’daki durumun görüşüldüğünü açıklamıştı.

Uşakov, Putin’in Basra Körfezi ülkeleri liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer liderlerle yürüttüğü temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne dair görüşlerini paylaştığını ifade etmişti. Trump da ABD ve İsrail’in operasyonları bağlamında gelişen durumu değerlendirmişti.

Bugün ise gelişmeler devam etti. Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gerilimin azaltılması ve çatışmaların siyasi yollarla çözülmesinden yana olduğunu yineledi.

TRUMP'TAN "İRAN'LA MÜZAKERE" AÇIKLAMASI

Öte yandan önceki gün savaşın büyük oranda bittiğini belirten Trump bugün ise İran ile doğrudan müzakerelere açık olabileceğini belirtti. Ancak Trump, Mücteba Hamaney hakkında yaptığı açıklamada, “Onun huzur içinde yaşayabileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

İranlı liderlerle görüşme ihtimaline dair gelen soruya cevap olarak ise Trump, diyaloğa tamamen kapalı olmadığını ancak buna ihtiyaç duymadığını söyledi. Trump, “Konuşmak istediklerini duyuyorum. Mümkün, şartlara bağlı, mümkün, sadece mümkün. Aslında, düşünürseniz, artık konuşmamıza gerek yok, ama mümkün.” dedi.

