Trabzonspor antrenörü hastaneye kaldırıldı: Kalp krizi geçirdi
Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yardımcılarından Orhan Kaynak'ın kalp krizi geçirdiği ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin yardımcısı Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde kalp krizi geçirdi.
Sabah'ın haberine göre; Orhan Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk müdahale yapıldıktan sonra KTÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
DURUMU CİDDİ
Yaklaşık bir saat süren kritik müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne sevk edilen Orhan Kaynak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
