“Trump putu” böyle kırıldı!

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları 10 gündür aralıksız sürerken küresel borsalar savaşı değil enflasyonu fiyatlıyor. Satış dalgası büyüyor. ABD borsaları iki günde 1,5 trilyon dolar değer kaybetti. ABD’nin İran’ın petrol tesislerini vurması ile Irak’ın üretiminin yüzde 60 azalması brent petrolü 119 dolarla son 4 yılın zirvesine çıkardı. Devrim Muhafızları Sözcüsü “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” dedi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskısını zirveye çıkardı. Dünya merkez bankaları savaş alarmına geçti. Olağanüstü tedbirler alıyorlar. ABD Merkez Bankası enerji maliyetlerindeki büyük artışla yükselişe geçen enflasyon karşısında faizleri yükseltmek zorunda kalacak. Orta Doğu’da tansiyon yükselirken Trump bu çatışma ortamında ilk defa geri adım attı: İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı Netanyahu'nun görüşünü alıp kendisinin vereceğini söyledi... Görüyorsunuz değil mi? Böylece ABD’nin kimin uşağı olduğunu!

Geçen sene nisan ayında hayata geçirilen yüksek tarifeler sonunda Wall Street’teki banka endeksi S&P 500 yüzde 19 gerileyip ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri 4,59’a yükseldiğinde Trump gümrük vergilerini askıya aldığını açıklamıştı. İşte bu bozulma, piyasa baskısının siyasi kararlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. ABD tahvilleri bugün 4,20’yi aştı. ABD’de bankacılık endeksinin yüzde 10’dan fazla düşmesi “Trump putu” olarak bilinen siyasi refleksi devreye sokacak… Piyasalarda ciddi bozulma devam ettiği için, yönetim politikalarını değiştirmek zorunda kalacak...

Diğer taraftan ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin gizli raporuna göre: Amerika'nın büyük çaplı bir saldırısı İran hükûmetini devirecek güçte değil!.. "Benim onayım alınmadan İran’da başkan seçilemez!" diyen Trump’ın tehdidine rağmen, öldürülen Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney yeni lider oldu. Komutanlarını kaybeden İran parçalandı mı? Hayır! Devlet yapısı dirençli kalmaya devam ediyor. Kaybedilen isimlerin yerine yenileri geldi. Hükûmete isyan etmesi beklenen İran halkı tam tersi bütünleşti. İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini drone’larla vurarak karşı bir savaş politikası izliyor. Amacı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi petrol zengini ülkelerde korku ve üretim krizi meydana getirerek -ki bunu başardı- ABD'ye “Seninle, bizi koruman için 4 trilyon dolarlık silah anlaşması yaptık, ama bunu başaramıyorsun! Ahdimizi bozuyoruz" tepkisini sağlamak...

Suudi Arabistan’daki en büyük petrol şirketi Aramco’nun tesisleri vuruldu Irak’ta günlük üretim yüzde 60 daraldı. Amerikan halkı kendi vergileriyle yapılan bu devasa saldırının neden gerçekleştirildiğini sorguluyor. Irak’ta bu vergilerle 4,5 trilyon dolar harcanmış, 4.500 asker hayatını kaybetmiş, 32 bin asker yaralanmıştı...

Trump, Netanyahu’nun tuzağına düştü. İsrail’e karşı İran'ı tehdit olmaktan çıkaracağım derken tarihî yanlış yaptı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Trump bu savaşı kaybetti. Ölen asker sayısı 6 deniyor, aslında çok daha fazla, kamuoyundan saklanıyor. Trump'ın hayali İran tam teslim oldum desin, o zaman kendi halkına işte ben onları dize getirdim diyerek hava atacak. Ama İran buna yanaşmıyor. Orta Doğu’da bütün silahlarını mühimmatlarını harcayarak askerî bakımdan zayıflayan ABD’ye Çin bıyık altından kıs kıs gülüyor. Yükselen petrol fiyatları karşısında gelirleri artan Putin göbek atıyor! Trump’ın kime hizmet ettiğini anladınız değil mi?

Sonuç: Dünyayı savaş bataklığından kurtaracağım diyerek başkanlığa seçilen Trump uyguladığı yanlış stratejinin bedelini çok ağır ödeyecek. Kasım ayındaki ara seçimlerde hem senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybedip "topal ördek" olacak. Bütün dünya ve Amerika bu "deli" başkana 7 ay daha nasıl sabredecek, orası belli değil!

