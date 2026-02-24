Kayıp oyuncak!..

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın tarifelerinin büyük bölümünü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti onun anında gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunma yeteneğini zayıflattı.

Karar sonrası Washington'ın ticaret ortakları müzakerelerde avantaj elde etti. Mevcut ticaret anlaşmaları büyük ihtimalle geçerliliğini koruyacak. Trump bütün planlarını altüst eden bu gelişme karşısında resmen çıldırdı, tüm ithalata önce "%10 gümrük vergisi uygulayacağım" dedi. Bundan 24 saatten kısa bir süre sonra, yeni tarifenin oranını yasanın izin verdiği azami seviye olan %15'e çıkardı. Ancak Trump'ın yetkileri kısıtlandı...

Bu vergiler 150 gün geçerli ve diğer yasalar kapsamında uygulanan yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi daha uzun sürecek; bu da başkanın, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı kullanmasının engellenmesinden önce gümrük vergilerini uygulamak için kullandığı "her zaman, her yerde, her sebeple" yetkisini elinden alıyor. Trump en sevdiği oyuncağını kaybetti. Özellikle dış politika konularında inandırıcı bir tehdit oluşturma yeteneği elinden alındı.

Yüksek Mahkeme kararının en önemli etkisi, ticaret alanı dışında başkanın tercih ettiği bir baskı veya cezalandırma yöntemi olarak gümrük vergilerini tehdit etme veya kullanma eğilimini kısıtlayacak olması.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın bazı gümrük tarifelerini hukuka aykırı bularak iptal etmesi, küresel ekonomi için kısa vadede rahatlama sağlamadı. Bugüne kadar alınan 175 milyar dolarlık verginin iade edilip edilmeyeceği belli değil. Karar ticaret politikalarında yeni bir belirsizlik dönemini tetikleyecek. Nitekim İran konusunda yaptığı saldırı tehdidi işe yaramadı. Müzakereye dönmek zorunda kaldı.

ABD Merkez Bankası yetkilileri ile Trump yönetimi arasındaki gerilim tırmanıyor. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari yönetimin FED bağımsızlığını zedelemeye çalıştığını söyledi.

Tartışmanın fitilini, New York FED ekonomistlerinin yayımladığı ve 2025’te Trump yönetiminin uyguladığı tarifelerin maliyetinin yaklaşık yüzde 90’ının ABD’li tüketiciler tarafından karşılandığını ortaya koyan çalışma ateşledi. Amerika’da yüksek vergiler dolayısıyla hayat pahalılığı artıyor. ABD’nin dış ticaretinde büyük bozulma var. Aralık ayında dış ticaret açığı 70,3 milyar dolara tırmandı. 2025 yılındaki toplam açık 901,5 milyar dolarla rekor kırdı. Sadece yıllık faiz ödemeleri 970 milyar dolar. Ülkenin kamu borcu 35,5 trilyon dolarla tarihî zirve yaptı.

Amerika’da enflasyondaki yükselişin devam edecek olması FED’in faiz artırım ihtimalini güçlendirdi. Bu durumda dolar güçlenecek, emtia fiyatları düşecek. Bugüne kadar ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ı faiz indirmediği için yerden yere vuran ve yerine kendi dediklerini yapacağına inandığı için onun koltuğuna Kevin Warsh’ı getiren Trump, yüksek tarife hayaliyle kendi ayağına kurşun sıktı!

