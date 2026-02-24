Futbol ayak oyunudur

Valla sizi bilmem ama benim için Fenerbahçe listesinde her zaman bir numaralı isim Milan Skriniar’dır… En teknik stoper olarak hem savunma görevini eksiksiz yapıyor hem de hücumda etkili oluyordu. Dolayısıyla o olmayınca işler karışıyor.

Bu maçtan kim bu kadar şey bekliyordu, bilmiyorum. Aksiyonlarla dolu ilk yarıda öne çıkan iki Fenerlinin Levent ve Semedo olduğunu düşünürsek oynanan oyunu kestirebiliriz. Üç net Kasımpaşa atağından birini Ederson, diğer ikisini ters kademe ile Semedo kurtardı.

Nottingham hezimetinden beş farklı isimle bu maça çıkan Tedesco’nun planı, Skriniar’dan sonra Çağlar ve Oosterwolde’yi ilk yarıda kaybetmekle allak bullak oldu. Hoca Yiğit Efe ve Guendouzi ile yeni bir tandem kurdu. Ama rakip kaleye dönük futbola alışmış bir Guendouzi’yi tut tutabilirsen savunmada.

Özetle, bu maçta 7 gol bulmayı hedefleyen Fenerbahçeliler, ilk yarıda gol göremedi.

Esame listesi altüst

Maçta futboldan çok, kim girdi kim çıktı, soruları birbirine karıştı. İkinci yarı başlarken Tedesco üç oyuncu değiştirmişti bile… Ve her değişiklikte görev yerleri de değişiyordu.

Hakemin de kafası karışmış olmalı ki, futbol tarihinde ilk defa bir maçın iki topla oynanmasına izin verdi!

İkinci yarıda Semedo ve Levent’in çabasına Nene ve Talisca da biraz eşlik edince Fenerbahçe pozisyonlar bulmaya başladı.

Kasımpaşa, kaptanın ihaneti ile eksik kalınca zaten maçı tek kaleye çevirmiş olan Fenerbahçe, büyük yıldızı Marco Asensio’nun şık vuruşuyla bulutların üstüne çıktı. Ama şok maçın son saniyesindeydi. Allevinah on kişilik Paşa’ya puanı getirdi.

Doğrusu toplamda Fenerbahçe’nin oyunu “Ben ligin tepesini düzleteceğim” futbolu değildi.

Şimdi Federasyon, Fenerbahçe’ye de bir cevap hazırlığında olmalı…

Maçın adamı: Marco Asensio

