ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin Fox TV programcısı Tucker Carlson’a verdiği mülakatta ettiği laflar, İslâm dünyasında kızgınlık ve tepkilere sebep oldu…

Olayı, beş soruyu tahlille değerlendireceğiz:

Mike Huckabee kimdir?

Tucker Carlson kimdir?

Büyükelçi, ne dedi?

İslâm dünyası ne dedi?

Evanjelistler ne der?

Gündemdeki büyükelçi, Arkansas eyaletinin eski valisidir. Vali yardımcısı ve vali olarak 10 yıl boyunca bu idarî görevde bulundu. 2008 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partide aday adayı olduysa da seçilemedi. Kendisini "Hristiyan Siyonist" olarak tarif eder. Mutaassıp bir Evanjelisttir. Ouachita Baptist Üniversitesi teoloji fakültesi mezunudur. Memuriyet ve politikaya girmeden evvel Protestan papaz olarak çalıştı. 2025’ten beri ABD’nin İsrail Büyükelçisidir.

Trump, birinci iktidar dönemindeyken 14 Mayıs 2018’de ABD sefaretini Kudüs’e taşıma gibi talihsiz bir tasarrufta bulunmuştu. Sefaretleri, hâlen de Kudüs’tedir. Başkent Tel Aviv’de ayrıca büyükelçilik şubesi bulunmaktadır. Donald Trump, aldığı kararı uygularken diğer sefaretlerin, Kudüs’e taşınma konusunda sıraya gireceklerini ummuştu ama hayal kırıklığına uğradı…

Tucker Carlson, 2026’dan beri akşamları Fox TV’de siyâsî program sunuyor. İsrail’e Mike Huckabee’nin dâvetiyle giden adı geçen gazeteci, can korkusuyla Tel Aviv’e giremedi. Büyükelçiyle mülâkatını Ben Gurion Havaalanında yaptı. Sebep olarak da Netanyahu’nun kendisini Yahudi düşmanı olarak ilân etmesine rağmen İsrail hükûmetinin koruma tedbiri almamış olmasını göstermiştir.

Büyükelçi ne dedi?

Tahrif edilmiş, içine insan eliyle ideoloji ve safsata karışmış Tevrat’taki Arz-ı Mev’ud yâni "Vadedilmiş Topraklar" denilen Siyonist iddiaya atıfla söylediklerinin esası şudur:

-Tanrı, Nil’den Fırat’a kadar olan toprakları, Yahudilere vadetmiştir. Bu bölge, İsrail’in Tevrat’tan doğan hakkıdır. Bu hak, bütün Orta Doğu’yu içine alır.

Bunları dedikten sonra papaz olmasını hatırlatarak görüşlerine İncil’den destek bulmaya çalışınca gazeteci, “İncil’e nazaran İsrail’in Orta Doğu üzerinde hakkı var mıdır?" diye çapraz bir soru yöneltiyor. Buna cevabı şu: "Tamamını alsalardı iyi ederlerdi, bir sıkıntı da çıkmazdı, ama tamamını almak istemiyorlar."

Bunları, makul bir diplomatın dile getirmesi beklenemez. Sözler, bir fanatik portresi çiziyor. Büyükelçi, çok aşırı kiloluyken 50 kilogram birden verince sağlık problemine mi maruz kaldı? Görüşünün önünü-ardını tayin edemiyor mu?

Arap topraklarının İsrail’den kat kat büyük olduğuna da temas etmekte. Böylece "Araplar, toprak fedakârlığı yapsalardı bu yaşananlar olmazdı" demek istiyor. Şunu da üstüne basa basa telaffuz ediyor: "İsrail, her şeyi, halkını korumak için yapıyor!" Nasıl sorulmaz? "Bu kişi, metafizik ilim tahsil ederken vicdandan hiç mi haberdar olmadı?"

ABD büyükelçisinin ettiği akla ziyan laflara Türkiye, Suriye, Filistin, Mısır, Pakistan, Endonezya ile birlikte 14 İslam ülkesi ve İİT-İslâm İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, KİK-Körfez İşbirliği Konseyi sert şekilde karşılık verdiler. Ellerine, ağızlarına sağlık ama bize göre bir usul hatası ve bir de kemiyet noksanlığı var…

Söz konusu büyükelçi, sâdece İslam dünyasında değil, aklı başında Amerikan kamuoyunda da haklı tepkiye yol açtı. Bu insaflı Amerikalılar, "Büyükelçi, Amerika adına değil, İsrail adına hareket ediyor!" diye kızgınlıklarını dile getiriyorlar.

İslam ülkeleriyle mevzubahis kurumlar ne dediler?

-İsrail’in, işgal altındaki Filistin ve Arap toprakları üzerinde hiçbir egemenlik hakkı yoktur. İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etme niyetine de Gazze’yi Filistin’den ayırma gayretine de karşıyız. Arap devletlerinin hükümranlıklarına yönelik her türlü tehdidi kesin şekilde reddediyoruz!!!...

Evanjelist denen Siyonist Hristiyanlar ne der?

-Yahudiler, seçilmiş ırk, Nil-Fırat arasındaki mukaddes topraklar ise Yahudilerin mülküdür...

Ne yapılmalıydı?

14 Devletin Dışişleri Bakanı ve 3 Kuruluş, sözlerinin başı ve sonu çelişen mutaassıp bir diplomatı muhatap alacaklarına diyeceklerini mevkidaşları Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya söylemeliydiler. Reddiye’yi ise 14 Devletin ABD Büyükelçileri yapmalıydı.

Ve soru:

57 İslam ülkesi varken neden sadece 14 Devlet, İsrail’i kınama metnine imza koymuştur? TDT ve Türk Devletleri neredeler?

Bu elçinin yerini koruması şüphelidir…

Rahim Er'in önceki yazıları...