Ne maçtı ama…

Çok enteresan… Fenerbahçe ilk beş dakikayı tek kaleye çevirmişken, Nwaiwu’dan bir uzun top… Trabzon’un 10 numarası Muçi, iki yanında iki stopere rağmen Ederson’un üzerinden 10. golünü yazıverdi.

Fenerbahçe “hiçbir şey olmamış gibi” oynamaya devam etti. 6. dakikadaki eski Beşiktaşlı Muçi’nin golüne 16. dakikada eski Beşiktaşlı Talisca cevap verdi.

Mükemmel maç oluyordu. Arada hakem frene dokunsa da oyuncular iyi niyetle tempoyu yükseltiyordu. Fenerbahçe’nin oyun aklı Asensio, yine şahane bir asistle Kerem’e attırdı.

Herkes kendi klasiğini oynuyordu. Bu defa Lovik, nasılsa oralarda bir yerde Onuachu vardır diye ortaladı. Dev santrfor her zamanki gibi markajcısını ezdi ve “yukarılarda bir yerde” kafayı vurarak düelloyu 2-2’ye getirdi.

İsmail mi Asensio mu?

Gel de maçın adamını seç! Tarih yazan ve dün de takımının galibiyet golünü atan Asensio bir yanda, sahanın her yerinde basan ve top çalan, her golde bir şekilde payı bulunan İsmail mi?

İki takımın golcüleri Onuachu da Talisca da, iki takımın 10 numaraları Muçi de Asensio da gollerini attı. Ve içeride hiç yenilmeyen Trabzonspor, hiçbir yerde yenilmeyen Fenerbahçe’ye boyun eğdi.

N’Golo Kante’nin “replikası” gelmiş olabilir mi Türkiye’ye?

Trabzonspor Zubkov’u fellik fellik aradı.

Bu seviyede bir hakem maçı kontrolünde tutabilmek için bu kadar kart kullanır mı?

Maçın adamı: Marco Asensio

