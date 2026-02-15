Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa boyutuna dikkat çeken Macron, savunma mimarisini yeniden yapılandırmak amacıyla Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile stratejik bir diyalog başlatacaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, daha güçlü bir Avrupa’nın, ABD dahil müttefikleri için de daha iyi olacağını söyledi.

Fransız nükleer caydırıcılığının başından bu yana Avrupa boyutu da olduğunu anlatan Macron, Avrupa’nın savunma mimarisini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı.

“Nükleer caydırıcılığı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor” diyen Macron, gelecek haftalarda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve farklı Avrupalı liderlerle bu konuda stratejik bir diyalog başlatmak istediklerini aktardı.

Fransa’nın nükleer caydırıcılığıyla ilgili ulusal doktrinini bazı ülkelerin güvenlik çıkarlarıyla nasıl uyumlu hâle getirebileceklerini görüşeceklerini bildiren Macron “Bu ilk defa, Almanya ile yapılacak. Bu diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

