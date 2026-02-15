Fransa lideri Macron: Nükleer caydırıcılığı gözden geçireceğiz
Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa boyutuna dikkat çeken Macron, savunma mimarisini yeniden yapılandırmak amacıyla Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile stratejik bir diyalog başlatacaklarını duyurdu.
Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'nın savunma mimarisini yeniden yapılandırması ve Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa boyutunu güçlendirmesi gerektiğini belirterek, bu konuda Almanya başta olmak üzere Avrupalı liderlerle stratejik diyalog başlatacağını duyurdu.
- Macron, daha güçlü bir Avrupa'nın ABD dahil müttefikler için de daha iyi olacağını ifade etti.
- Avrupa'nın savunma mimarisini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı.
- Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa boyutunu yeniden şekillendirme çağrısı yaptı.
- Bu konuda Almanya ve diğer Avrupalı liderlerle stratejik bir diyalog başlatılacak.
- Diyalogda, Fransa'nın nükleer doktrininin diğer Avrupa ülkelerinin güvenlik çıkarlarıyla uyumu görüşülecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, daha güçlü bir Avrupa’nın, ABD dahil müttefikleri için de daha iyi olacağını söyledi.
Fransız nükleer caydırıcılığının başından bu yana Avrupa boyutu da olduğunu anlatan Macron, Avrupa’nın savunma mimarisini yeniden yapılandırması gerektiğini vurguladı.
“Nükleer caydırıcılığı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor” diyen Macron, gelecek haftalarda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve farklı Avrupalı liderlerle bu konuda stratejik bir diyalog başlatmak istediklerini aktardı.
Fransa’nın nükleer caydırıcılığıyla ilgili ulusal doktrinini bazı ülkelerin güvenlik çıkarlarıyla nasıl uyumlu hâle getirebileceklerini görüşeceklerini bildiren Macron “Bu ilk defa, Almanya ile yapılacak. Bu diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.