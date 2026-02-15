Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulûsi Akar, savunma alanındaki yerli hamlelere dikkat çekti: Cin şişeden çıktı, bir daha girmez. İHA ve SİHA’yı paramızla alamazken bugün tasarlayan, üreten ve ihraç eden Türkiye küresel bir güce dönüştü.

62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’da bulunan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulûsi Akar, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi.

Akar, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik hamlesine dikkati çekerek, “İHA ve SİHA’ları paramızla bile alamazken bugün tasarlıyor, üretiyor ve ihraç ediyoruz. Cin şişeden çıktı, bir daha geri girmez” dedi.

Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında terörle mücadele için İsrail’den kiraladığı İHA’ların bakımını bile yaptıramadığını hatırlatan Akar, “Müttefiklerimizden paramızla istedik, vermediler. Bugün ise tabancadan makineli tüfeğe, helikopterden fırkateyne kadar her şeyi kendi tersanelerimizde tasarlıyoruz. Artık kimseden mühimmat istemiyoruz; onlar talep ettiğinde ‘listemizde yok’ diyebilecek bir güce ulaştık” ifadelerini kullandı

