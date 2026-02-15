Mesud Pezeşkiyan, bölgesel barış ve ekonomik iş birliği vurgusuyla Washington’a "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez" ifadeleriyle mesaj verdi. Ulaşım koridorlarının açılmasıyla güvenlik ve refahın artacağını belirten Pezeşkiyan, yatırımcılara da “kazan-kazan” çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak Washington’a mesaj gönderdi.

İran resmî haber ajansı IRNA’ya göre, Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sıkıntılarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Netanyahu Haziran ayında devrilebilir! İsrail basını yazdı

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, “Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası