İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Osmaniye’nin Yarbaşı beldesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Özetle DinleOsmaniye'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaral...
Kaydet
3. Sayfa az önce
Osmaniye'nin Yarbaşı beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
- Osmaniye'nin Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.
- Ahmet D. ve Mehmet Ali K. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı.
- Kazada toplam 4 kişi yaralandı.
- Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
- Jandarma kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
0:00 0:00
1x
Osmaniye’nin Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi mevkiinde Ahmet D. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Ali K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Bulgaristan'da feci kaza! Tırlar çarpıştı: 2 Türk şoför öldü
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR