Osmaniye’nin Yarbaşı beldesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’nin Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi mevkiinde Ahmet D. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Ali K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası