Oyun oynarken facia! Hatay'da 10 yaşındaki çocuk su birikintisinde can verdi
Hatay'da 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah oyun oynarken su birikintisine düştü. Çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı olay Hassa ilçesinde yaşandı. Suriye uyruklu Cüneyt Abdullah, evlerinin yakınında oyun oynarken su birikintisine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılarak Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
