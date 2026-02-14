Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3 golle kaybettikleri müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-2 kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ÜZÜCÜ BİR GECE OLDU"

Kendileri adına kötü bir gece olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN ÇOK ÇOK DAHA İYİ OYNADIK"

Fenerbahçe'den daha iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını söyleyen Tekke, "Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık. Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu." diye konuştu.

