Fenerbahçe, Trabzon'da rekorunu geliştirdi
Fenerbahçe, Trabzonspor'u da mağlup ederek Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi ve namağlup ünvanını sürdürdü.
REKORUNU 22 MAÇA ÇIKARDI
Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti. Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.
DEPLASMANDA 28 PUANLA ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.
