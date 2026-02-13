İtalya Serie A devi Inter'in, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli sağ bek Zeki Çelik'i transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. 28 yaşındaki futbolcuyla Inter'in yanı sıra, Juventus ve Liverpool'un da ilgilendiği kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in, Roma ile mukavelesi sona erecek olan Zeki Çelik'i gündemine aldığı belirtildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Inter, 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'i yakın takibe aldı.

DUMFRİES'E ALTERNATİF ARAYIŞI

Haberde, sezon sonunda sağ bek rotasyonunda değişime gitmesi beklenen Inter'in, sözleşmesi bitecek Matteo Darmian'la yolları ayırmayı planladığı ve geleceği belirsiz olan Denzel Dumfries için alternatif arayışına girdiği aktarıldı. Bu doğrultuda gözlerin Roma'da forma giyen Çelik'e çevrildiği belirtildi.

BONSERVİSSİZ AYRILMA İHTİMALİ

İddiaya göre, Çelik'in hem kanat beki hem de üçlü savunmada stoper rolünde oynayabilmesi nedeniyle Inter teknik ekibinin dikkatini çektiği ifade edildi. Ayrıca oyuncunun sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesi sonrası sezon sonunda bonservissiz ayrılma ihtimalinin kulüp için önemli bir fırsat olarak görüldüğü vurgulandı.

JUVE VE L'POOL İDDİASI

Haberde, Çelik'e yalnızca Inter'in değil, Juventus ve Liverpool'un da ilgi gösterdiği belirtilirken transferle ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

