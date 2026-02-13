Futbolun oyun kurallarını belirleyen ve değiştirme yetkisine sahip tek resmi kurum olan IFAB, 1 Temmuz'dan itibaren futbola yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda 1 Temmuz'dan itibaren kural değişikliklerini onaylamaya hazırlanıyor.

İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; dünya futbolunun oyun kurallarını belirleyen IFAB, 28 Şubat'taki genel kurulunda 2026–2027 sezonundan itibaren geçerli olacak önemli değişiklikleri onaylamaya hazırlanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni oyun kuralları şu şekilde:

OYUNUN HIZINI ARTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR

- Taç ve köşe vuruşlarında zaman geçirilmesini önlemek için geri sayım ve hızlı yeniden başlatma uygulaması gündemde.

- Değiştirilen oyuncuların sahayı terk etmesi için 10 saniyelik süre sınırı getirilmesi bekleniyor.

- Sakatlık sonrası saha içinde tedavi gören oyuncuların bir süre dışarıda kalmasını öngören uygulama ise test aşamasına bırakılabilir.

- Kaleciler için mevcut 8 saniyelik topu oyuna sokma kuralına ek destekleyici önlemler tartışılıyor.

VAR PROTOKOLÜ GENİŞLİYOR

- Kırmızı kart, penaltı, gol ve kimlik hatasına ek olarak ikinci sarı karttan doğan ihraçların da açık hata durumunda incelenmesi planlanıyor.

- Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi durumlarda doğru futbolcunun cezalandırılması hedefleniyor.

HAKEM TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMANLAR

- Oyuncuların sahada kullanabileceği aksesuarlarla ilgili kurallar güncellenebilir.

- Hakemlerin vücut kamerası ve benzeri teknolojileri kullanmasının önü açılabilir.

- Bu tür uygulamalar daha önce FIFA organizasyonlarında denenmişti.

PENALTILARDA “ÇİFTE DOKUNUŞ” KURALI NETLEŞİYOR

- Geçen sezon Julián Álvarez’in penaltısı sonrası tartışma neden olan konu, oyun kurallarına resmi olarak işlenecek.

- İstem dışı çift temas sonrası gol olursa penaltı tekrarlanacak.

- Gol olmazsa endirekt serbest vuruş verilecek (seri penaltılarda atış kaçmış sayılacak).

- Bilerek yapılan çift dokunuşta ise doğrudan endirekt vuruş kararı uygulanacak.

TARTIŞMA AŞAMASINDAKİ DİĞER BAŞLIKLAR

- Gol şansını engelleme (DOGSO) kriterlerinde değişiklik ihtimali değerlendirilecek.

- Ofsayt kuralı değişmeyecek, Arsene Wenger'in önerisi yalnızca tartışılacak.

- Sadece kaptanın hakemle konuşması uygulaması ve yarı otomatik ofsayt teknolojisinin gelişimi gözden geçirilecek.

- A milli hazırlık maçlarındaki oyuncu değişikliği sayısı da gündemde.

