Futbolda oyun kuralları değişiyor: Tarih belli oldu
Futbolun oyun kurallarını belirleyen ve değiştirme yetkisine sahip tek resmi kurum olan IFAB, 1 Temmuz'dan itibaren futbola yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda 1 Temmuz'dan itibaren kural değişikliklerini onaylamaya hazırlanıyor.
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; dünya futbolunun oyun kurallarını belirleyen IFAB, 28 Şubat'taki genel kurulunda 2026–2027 sezonundan itibaren geçerli olacak önemli değişiklikleri onaylamaya hazırlanıyor.
1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni oyun kuralları şu şekilde:
OYUNUN HIZINI ARTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR
- Taç ve köşe vuruşlarında zaman geçirilmesini önlemek için geri sayım ve hızlı yeniden başlatma uygulaması gündemde.
- Değiştirilen oyuncuların sahayı terk etmesi için 10 saniyelik süre sınırı getirilmesi bekleniyor.
- Sakatlık sonrası saha içinde tedavi gören oyuncuların bir süre dışarıda kalmasını öngören uygulama ise test aşamasına bırakılabilir.
- Kaleciler için mevcut 8 saniyelik topu oyuna sokma kuralına ek destekleyici önlemler tartışılıyor.
VAR PROTOKOLÜ GENİŞLİYOR
- Kırmızı kart, penaltı, gol ve kimlik hatasına ek olarak ikinci sarı karttan doğan ihraçların da açık hata durumunda incelenmesi planlanıyor.
- Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi durumlarda doğru futbolcunun cezalandırılması hedefleniyor.
HAKEM TEKNOLOJİLERİ VE EKİPMANLAR
- Oyuncuların sahada kullanabileceği aksesuarlarla ilgili kurallar güncellenebilir.
- Hakemlerin vücut kamerası ve benzeri teknolojileri kullanmasının önü açılabilir.
- Bu tür uygulamalar daha önce FIFA organizasyonlarında denenmişti.
PENALTILARDA “ÇİFTE DOKUNUŞ” KURALI NETLEŞİYOR
- Geçen sezon Julián Álvarez’in penaltısı sonrası tartışma neden olan konu, oyun kurallarına resmi olarak işlenecek.
- İstem dışı çift temas sonrası gol olursa penaltı tekrarlanacak.
- Gol olmazsa endirekt serbest vuruş verilecek (seri penaltılarda atış kaçmış sayılacak).
- Bilerek yapılan çift dokunuşta ise doğrudan endirekt vuruş kararı uygulanacak.
TARTIŞMA AŞAMASINDAKİ DİĞER BAŞLIKLAR
- Gol şansını engelleme (DOGSO) kriterlerinde değişiklik ihtimali değerlendirilecek.
- Ofsayt kuralı değişmeyecek, Arsene Wenger'in önerisi yalnızca tartışılacak.
- Sadece kaptanın hakemle konuşması uygulaması ve yarı otomatik ofsayt teknolojisinin gelişimi gözden geçirilecek.
- A milli hazırlık maçlarındaki oyuncu değişikliği sayısı da gündemde.