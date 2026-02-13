Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan sarı kırmızılılar, İstanbul ekibini kayıpsız geçerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Yunus, Lang, Osimhen, Icardi

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut Bozok.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.

GALATASARAY, LİGDE 9 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

RAMS Park'ta yenilmezlik serisi 29 maç

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü olarak dikkati çekiyor.

Sezon başından beri 50 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 21 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 48 golle Fenerbahçe ve 41 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip konumunda bulunuyor.

SON 2 LİG MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında kalesinde gol görmedi.

20. haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, son lig maçında ise Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Son 2 lig maçında gol yemeyen Galatasaray, öncesindeki 12 lig müsabakasının 10'unda kalesini gole kapatamamıştı.

OSİMHEN, LİGDE GOL ATMA SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARMAYA ÇALIŞACAK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere 21 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligde 5 maçlık gol atma serisi yakalayan Osimhen, Eyüpspor maçında bu seriyi uzatmaya çalışacak.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ SARA

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Süper Lig'de son 4 maçta 4 gol kaydetti.

Ligin 17. haftasındaki Kasımpaşa maçında bir, 19. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında 2 ve 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde bir gol atan Sara, 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasını boş geçti.

Söz konusu 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşayarak bu sezon toplamda 5 gole ulaşan Sara, Eyüpspor maçıyla gollerine devam etmeye çalışacak.

BOEY, 760 GÜN SONRA RAMS PARK'A ADIM ATACAK

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluşacak.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile Can Armando Güner, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

SONRASINDA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya'nın Juventus takımını konuk edecek.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, doğrudan "Devler Ligi"nin 36 takımlı lig etabında mücadele etti. Bu etabı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 10 puan toplayan Galatasaray, 20. olarak play-off turuna yükseldi.

Galatasaray, çekilen kurayla bu turda Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında 17 Şubat Salı günü sahasında avantaj arayacak. RAMS Park'taki müsabaka 20.45'te başlayacak.

EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ikinci sezonunu geçiriyor.

İki takım arasında geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

Bu sezonun ilk yarısındaki Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazanmıştı.

EYÜPSPOR, ATİLA GERİN YÖNETİMİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

ikas Eyüpspor, yeni teknik direktörü Atila Gerin yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı.

Bu sezona Selçuk Şahin yönetiminde giren eflatun-sarılı takım, ilk 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, Selçuk Şahin yönetiminde maç başına 0,63 puan alabildi. Şahin'den sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Orhan Ak, 9 lig maçında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Ak, İstanbul temsilcisinin başında Süper Lig'de maç başına 0.89 puan ortalaması yakaladı.

Ligin 18. haftası öncesinde göreve başlayan Atila Gerin, Eyüpspor'un başında çıktığı 4 lig müsabakasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Gerin, kendisinden önce çalışan meslektaşlarını geride bırakarak ligde 1.25 puan ortalaması tutturdu.

Atila Gerin göreve geldikten sonra oynadığı 4 Süper Lig maçında 7 gol atarak 1,8 gol ortalaması yakalayan Eyüpspor, sezonun ilk 17 karşılaşmasında rakip filelere sadece 10 gol göndererek, 0,6 gol ortalamasında kalmıştı.

